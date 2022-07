Els dies previs a marxar de vacances poden convertir-se en una autèntica odissea tenint en compte el sense fi de coses que cal fer per deixar-ho tot llest. Entre les múltiples tasques que s'han de fer, hi ha la maleta. No només s'ha de fer la nostra, sinó que també la dels nostres fills.

Llista perquè ells mateixos facin a la seva maleta Però, com poden fer-se la maleta si no saben que és el que han de posar-hi? Com poden organitzar-la sense que se'ls oblidi res important? Amb aquesta checklist de viatge, els nostres fills podran portar el registre de les coses que hi posen. A més de divertir-se creant la seva pròpia maleta, es fomentarà la seva autonomia. Deixem que facin check a la seva maleta i ens preparem per descansar en família! Descarrega aquí la llista en PDF!