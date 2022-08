Anem atrafegats amunt i avall i arriben les vuit del vespre i no hem passat temps amb els fills. Però encara hi som a temps. Cal aprofitar un forat, estones lliures on podem estar amb ells, podem crear uns hàbits que enforteixin el vincle i la connexió entre mares/pares i fills. Aquests 7 senzills hàbits els podem implementar diàriament i veurem com el vincle familiar que tenim millora.

1. Baixar a la seva alçada i mirar-los als ulls

Plantegem aquesta situació. El teu fill és a l'habitació jugant amb les joguines i el crides des de la cuina que els guardi per anar a sopar. Ara, en comptes de demanar-li des de lluny provem d'anar fins a l'habitació, baixar a la seva altura, mirar-lo als ulls i dir-li: "amor, et queden només cinc minuts per jugar. T'aviso perquè vagis recollint les joguines". La reacció i la connexió que hi ha entre els nostres fills i nosaltres és molt diferent en totes dues situacions. Quan parlem als menuts mirant-lo als ulls i reduïm l'altura perquè notin que som els seus iguals, hi haurà molta més connexió, no haurem de recórrer als crits per dir les coses i no haurem de repetir una i altra les mateixes ordres. Si apliquem aquest hàbit diàriament educarem nens i nenes responsables.

2. Abraçar-los més

El vincle amb els nostres fills es va formant des que són petits, i abraçar-los ens serveix per dir-los que estem amb ells i elles, que poden comptar amb nosaltres per quan estan bé i quan estan malament. Els fa sentir segurs i els fa sentir que tenen un suport incondicional per part dels progenitors.

3. Deixar els mòbils a partir d'una hora

Vivim en una societat empantallada, estem constantment pendents d'un nou like, un seguidor nou, un nou missatge. Algunes vegades, ens oblidem de passar aquesta estoneta que tenim lliure amb ells i l'invertim a prestar més atenció a les pantalles. Per això, perquè això no ens passi, podem posar una hora límit a casa d'ús de les pantalles, també perquè s'apliqui als nostres fills si tenen una edat més avançada. Usar aquestes estonetes lliures després de la feina per estar amb ells i elles enfortirà molt l'enllaç i la connexió.

4. Seguir unes rutines fixes

Si la família té unes rutines fixes que seguim cada dia, hi haurà molta més tranquil·litat i més pau familiar. Els nostres fills no sentiran arbitrarietat, coneixeran què han d'esperar del dia i tindran les coses molt més clares pel seu dia a dia.

5. Pregunta més coses que 'Què tal avui l'escola?'

Quan recollim els nostres fills i filles del col·legi els solem fer cada dia les mateixes preguntes: Què tal l'escola? Quina nota has tret? Amb aquest interrogatori obtindrem molt poca conversa i a més sentiran que ens importa més el seu rendiment escolar que els seus sentiments. Podem fer algunes preguntes que vagin més enllà: Com t'ha fet sentir això que t'ha passat? Explica'm més coses sobre la teva nova amiga. Que interessant això que has après, explica'm una mica més sobre això, ensenya-m'ho.

6. Fer cada dia alguna activitat junts

Quan són petits podem llegir un conte junts, jugar, fer una tasca de la casa... I quan són grans podem veure alguna sèrie junts que ens agradi, jugar a jocs de taula, fer alguna activitat esportiva junts...

7. Despertar els nens i cronometrar-los

Crear un bon hàbit de son permetrà que tots estiguem més descansats i que els nostres fills no triguin tant a aixecar-se. I perquè llevar-se pugui ser un incentiu, podem ajudar-nos d'un cronòmetre per despertar-los jugant: els podem cronometrar per mesurar quant triguen a aixecar-se, a fer el llit i anar a esmorzar. Marquem els seus temps i ells notaran que és un repte que han de superar diàriament, un joc pel qual val la pena aixecar-se.