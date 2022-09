Els pares, sobre l'avançament escolar: «Als nens els hi convé»

Com cada primer dia d'escola, les abraçades i les cares alegres dels nens en retrobar-se amb els seus companys i conèixer els nous professors han sigut les principals protagonistes aquest dilluns. L'inici del curs escolar a la Catalunya central s’ha viscut amb emoció entre els més petits i grans. I també amb molta disparitat d'opinions respecte a l'avançament de la tornada a l'escola.

Enguany, el curs 2022-23 ha arrencat en una data poc habitual, el 5 de setembre, després que Educació hagi implantat enguany un avançament no exempt de polèmica. La majoria de famílies veuen la mesura de retornar a l'escola abans d'hora amb indiferència tot i que hi ha algunes que ho rebutgen.

«Per als pares ha estat molt millor, en general»

A l’Escola Sant Ignasi de Manresa, a 2/4 de 9 del matí, l’únic moviment que hi havia davant del centre era el de les mestres que hi anaven arribant, i l’únic so que se sentia era el d’un gall cantant a la llunyania. A 3/4 de 9, però, la situació s’ha capgirat totalment i han començat a arribar riuades de pares i de mares amb les seves criatures amb les motxilles a l’esquena. Entre les vuit famílies amb qui ha parlat Regió7 han predominat les que han valorat positivament l’avançament de l’inici del curs. Només una mare s’hi ha oposat frontalment.

El Sant Ignasi, situat entre els barris de Saldes-Plaça Catalunya i Mion-Puigberenguer, té un elevat tant per cent d’immigració entre els 400 alumnes que aplega, tal com ha pogut comprovar aquest diari. Sobretot quan hi arriben les famílies, s’agrairia que no hi poguessin passar cotxes.

Rita Fripoma anava amb la seva filla, que li ha fet d’intèrpret. Comentava que començar el curs més d’hora «no ha estat complicat». Josep Maria Trias, ha afirmat que «no ha suposat un daltabaix. A més a més, m’agafa de vacances, amb la qual cosa pots aprofitar per fer les coses dels nens amb més temps». Andrea Quiñones ha valorat positivament l’avançament de les classes. «Em sembla molt bé perquè la nena estava ja desesperada per tornar al col·legi». Vjollpa, mare de l’Erina, de nou anys, comentava que «crec que per als pares ha estat molt millor, en general, perquè, a l’hora d’anar a treballar i tot, ens va molt millor». Ikram hi coincidia. «No ens ha suposat cap problema. També em sembla molt bé que hagi començat abans». Les seves filles, que són amigues, deien que tenien ganes d’anar a classe, tot i l’inconvenient de llevar-se més d’hora.

Hassanou Balde, que té tres filles, dues de les quals van al Sant Ignasi, es queixava que, «després de les vacances, que ja hi ha moltes despeses, començar el curs només iniciar el mes de setembre, suposa encadenar despeses i no va tan bé com si comença a mitjans de mes».

Carlos Osorio, pare d’un nen de deu anys, deia que «com que treballo, el porto abans i ja m’està bé, però si es quedés a casa tampoc no comportaria cap problema perquè té un germà gran. Suposo que per organització potser va una mica pitjor», admetia finalment. Per a Abdelkadel, començar abans «està bé». Ell té tres filles, que van a segon, a quart i sisè de primària.

En aquesta escola, el curs ha començat amb una dinàmica en la qual s’ha convidat els pares a escriure una idea qualsevol que se’ls acudís en un paper que els han fet penjar en uns fils que hi havia al porxo del centre. Un cop plens, els han girat i hi havia una bola del món. L’objectiu era demostrar que qualsevol idea, per petita que sigui, pot canviar el món i millorar-lo.

«Als nens els hi convé»

A l'escola Joviat, l'Albert Maestre, pare del Max de P3 i Martí de quart de primària, ha explicat que l’inici de curs avançat no els ha trasbalsat perquè al final el que s'ha de fer és adaptar-te. El progenitor assegura haver-se ficat en la pell dels professors "que també han tingut moltes dificultats per habituar-se al fet de començar més d’hora".

O t’adaptes o t’adaptes perquè no han donat opció a fer res més, no hi ha hagut un consens entre pares, mestres i alumnes

L'avançament del curs també va acompanyat enguany de l'establiment de la jornada intensiva durant el setembre. Així, els alumnes tindran horari lectiu de 9 a 13.00 hores, després serà l'espai de migdia i menjador i per completar l'horari fins a les 16.30 hores s'oferirà lleure gratuït per a les famílies. Respecte a aquesta mesura, Maestre ha destacat la sort que han tingut de suplir la tarda amb extraescolar i activitats de lleure.

Els nostres fills estan apuntats a activitats cada tarda perquè per horaris laborals no ens ho hem pogut combinar d’una altra manera

Per a Nacho Torres, pare d'un alumne de primer de primària, els horaris escolars i la combinació amb la jornada laboral resulta ser un problema: "El meu fill es quedarà cada dia al menjador perquè a casa treballem tots". Respecte a l'avançament del curs, Torres ha comentat que la iniciativa ja els hi va bé als nens, ja que les vacances d'estiu els deixen "massa dies sense una rutina d’aprenentatge".

El director del centre educatiu, Jordi Vilaseca, ha explicat a Regió7 que tot i els canvis que hi ha hagut en aquest inici de curs, espera que l'equip es pugui adaptar el millor possible per poder oferir un ensenyament de bona qualitat a tot l'alumnat.

«No és bo que s’acostumin a fer un horari i que al mes següent els hi canvïn»

A l’Escola Bages l’inici de curs s’ha viscut amb emoció, entre els més petits i grans.“Teníem més ganes nosaltres que ells”, comenta entre riures la Marta, mare d’un alumne. Per a ella, que vagin a la tarda no li ha resultat un problema. “Nosaltres teletreballem i ens hem pogut combinar perquè el nen pugui estar a casa a la tarda”, explica. Altres, en canvi, com és el cas de la Montse, mare també d’una alumna de l’escola, asseguren que “si no hi haguessin activitats a la tarda seria una dificultat perquè no tindrem on deixar els nens”.

Totes les famílies coincideixen en el mateix: no els convenç que no vagin a l’escola la tarda. Per la Laura i el seu marit, pares d’un alumne, el nou horari perjudica més als infants que a ells: “no és bo que s’acostumin durant un mes a fer un horari i que al mes següent els hi canvïn” expliquen. També pensen que “tot i poder deixar-los en activitats a la tarda, aquestes hores no tenen una finalitat lectiva”, afirmen.

L’Eva López i l’Alba, professores del centre, expliquen que no han tingut suficient temps per preparar el curs: “no és el mateix preparar-lo en dos dies que una setmana. No hem pogut fer les reunions amb els pares”. No troben malament avançar el curs però sí que pensen que “s’hauria d’haver fet en millors condicions. Hi ha professors que no s’havien que havien de fer fins a l'1 de setembre”, detallen.

Disparitat d'opinions a Solsona i Berga

A Solsona, els pares i mares que han matriculat els nens a la nova escola El Vinyet també han compartit les seves diferències. Alguna família com la de la Glòria Mujal ha hagut de modificar les vacances o, fins i tot, passar menys dies fora, però altres com l'Ezpeleta Borràs diuen que en l'àmbit de conciliació familiar ja aniria bé que comencés el dia 1 i a jornada completa.

Els pares consultats per aquest diari als accessos de l'escola Santa Eulàlia de Berga també han assegurat que la jornada intensiva d'aquest mes de setembre els afecta positivament perquè en aquests moments ja han tornat als seus llocs de treball i els anys anteriors tampoc hi havia oferta de casals al mes de setembre per portar-hi els seus fills.

Alguns progenitors han optat per dur els infants a l'espai de lleure que ofereixen les escoles després de dinar, mentre que altres ja se'ls poden emportar a casa.