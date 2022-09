Els estudiants que es presenten a la prova d'accés a la universitat (PAU) de setembre han començat aquest dimarts els exàmens sense la preocupació per les mesures de la covid-19 d'anteriors convocatòries. S'han matriculat un total de 5.352 estudiants en aquesta convocatòria extraordinària, entre els que es presenten per primera vegada perquè el juny no havien acabat els estudis i els que repeteixen perquè van suspendre o per millorar nota, distribuïts en 24 tribunals per Catalunya. Molts han entrat a les aules amb nervis després d'haver fet colzes, sobretot durant l'agost. Dues docents han explicat a l'ACN que han vist els alumnes que han acompanyat "més tranquils" i que tota l'època marcada per la pandèmia va ser "molt més complicada".

Molts dels estudiants que s'examinaran de les PAU fins dijous han fet el batxillerat o el cicle formatiu en pandèmia. Ara, les mesures de la covid-19 sembla que formin part de l'etapa que deixen enrere, després que a la selectivitat del juny els alumnes ja comencessin a recuperar la normalitat.

Els nervis per trobar l'aula o el repàs d'última hora han tingut protagonisme a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, una de les seus d'aquestes proves, en un estiu en què els alumnes han combinat viatges, amics i estudis, segons han declarat alguns abans d'entrar.

"Els hem vist més tranquils aquest any, s'han avisat entre ells i han vingut més en grup", han assenyalat la Mireia i la Noemí, dues docents de Barcelona que han acompanyat alumnes en aquesta facultat. "El problema és que venen més sols. Els centres no tenim la informació del tribunal que els toca i els ho hem de demanar, mentre que el juny venim en grup. Justament són alumnes que els ha costat tot més i venen bastant més desemparats", han afegit.

Sensacions diverses

Pel que fa a les sensacions dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria, la majoria tenien nervis, però d'altres afrontaven l'inici de les proves amb molta tranquil·litat. És el cas del David, un estudiant de Santa Coloma de Gramenet que ha assegurat que no estava massa preocupat. En el seu cas s'examinava de totes les matèries i el fet de no necessitar "molta nota" per estudiar posteriorment Història de l'art, li donava certa calma. Això sí, sosté que s'imaginava que hi hauria "menys gent".

Un cas ben diferent és el de la Núria, una jove d'un poble pròxim a Vic que també s'examinava avui de la selectivitat. "No vaig tenir temps al juny i per això vinc ara", ha assenyalat, "m'agradaria estudiar Disseny a la BAU, però ja veurem".

Per a l'Àlex, un estudiant barceloní provinent de les Corts, també era la primera vegada, ja que al juny no es va poder presentar. "No estic gaire nerviós, he estudiat a l'estiu, sobretot durant el mes d'agost", ha afirmat, tot i que també ha trobat temps per marxar de viatge i sortir amb els amics.

"Trobo que en aquesta edat no se sap què es vol fer amb la vida, però optaré per estudiar Psicologia, tot i que també m'havia plantejat fer Criminologia o Dret", ha dit. Després d'un batxillerat una mica "caòtic" a causa de la pandèmia de la covid, ha admès que el darrer curs ha estat millor que el primer, en poder treure "classes en línia" i veure la cara dels companys.

Tot i que molts estudiants es presentaven per primera vegada, també n'hi havia d'altres que repetien les proves, com és el cas de la Laura, que, acompanyada de la Pati, apuntava que ha estat un estiu "una mica diferent", en què han hagut d'estudiar durant l'agost. En el cas de la Laura, li agradaria estudiar Odontologia i, pel que fa a la Pati, es planteja fer alguna cosa relacionada amb el Màrqueting.

Formularis anònims per escollir llengua

Com ja es va fer en la convocatòria de juny, s'ha repartit un formulari anònim abans de començar on els estudiants havien de marcar amb una creu si volien tots els enunciats en català o bé escollir prova per prova si en català o en castellà –i en aranès-. Un cop emplenat, l'havien de deixar sobre la taula visible per als professors que repartien.

Aquest formulari dona resposta a un conflicte judicial, després d'una petició de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va estimar-ne la demanda i va eliminar el paràgraf de les instruccions sobre els enunciats. Llavors es va optar per preguntar als estudiants i que alcessin el braç per escollir, però la sentència final del TSJC va advertir que l'elecció havia de ser anònima.

Tot i aquest formulari, els estudiants consultats per l'ACN no han donat massa importància a l'opció d'escollir la llengua de les proves. "Faré els exàmens en català, ja que me'ls he preparat en català i aquesta és la meva llengua", ha comentat el David. "Els puc fer tant en català com en castellà, m'és igual", ha indicat l'Àlex.

Fase general i específica

La meitat dels matriculats (2.630) en aquesta convocatòria es presenta a la fase general de les proves i a algun dels exàmens de la fase específica; d'aquests, un 75% són estudiants que s'examinen a les PAU per primera vegada i un 25% repeteixen la prova per millorar nota. L'altra meitat (2.722) faran només exàmens de la fase específica; 2.042 són estudiants de Batxillerat i 680 de Cicles Formatius de Grau Superior.

Per demarcacions, 2.961 estudiants s'examinen a Barcelona en 12 tribunals; 1.160 a Bellaterra en 6 tribunals; 462 a Girona i 462 també a Tarragona en 2 tribunals a cada ciutat i 307 a Lleida en 2 tribunals. Està previst que els resultats de les proves es publiquin a partir del 20 de setembre al 'Portal d'accés a la universitat', on els estudiants el podran consultar.