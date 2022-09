A les mares i als pares ens preocupa molt que els nostres fills no s'alimentin correctament i que això els pugui comportar mancances nutricionals importants. I això ens fa recórrer a tot tipus de tècniques per aconseguir-ho. Si l'avioneta ja no ens funciona, a moltes cases s'opta pel xantatge, els premis i els càstigs. El primer que cal saber és que aquestes tècniques, encara que pugui funcionar a curt termini, a la llarga porten conseqüències molt negatives en la relació que els nostres fills estableixen amb el menjar. El segon és que hi ha una altra manera més respectuosa d'afrontar el 'moment menjar' amb els nostres fills: la disciplina positiva.

Com afrontar els menjars difícils amb la disciplina positiva

El menjar es pot convertir en un moment horrible: crits per part nostra (per aconseguir que es mengin el que hi ha al plat) i rebequeries i plors per la seva (per no voler menjar-se'l). Perquè això no passi, les mares i pares hem d'afrontar aquest moment des d'una altra perspectiva. Tenim a la mà canviar aquesta dinàmica. Per això et proposem que posis en pràctica 7 consells:

1. Fer un exercici d'empatia

El primer que hem de fer és un exercici d'empatia, posar-nos al lloc dels nostres fills, intentar comprendre per què no volen menjar. És possible que sigui perquè no li agrada un aliment. En aquest cas, podem provar altres formes de cuinar-lo. Fins i tot recórrer al joc fent dibuixos de caretes amb els aliments. I, sobretot, acceptar que a nosaltres tampoc no ens agraden tots els aliments que hi ha disponibles, i que no passa res. Si al nostre fill no li agrada la pera, no li hem de fer pera obligatòriament. Podem buscar una altra fruita que li agradi. L'important és que mengi fruita, és igual quina sigui. Amb el temps, anirà familiaritzant-se amb el sabor i la textura d'altres fruites i acabarà menjant-se-les, però si l'obliguem a menjar alguna cosa que no tolera, acabarà avorrint aquest aliment.

2. Ofereix racions adaptades a la seva edat i gana.

De veritat tenim en compte la gana que té els nostres fills, o triem nosaltres la quantitat de menjar que han de menjar? El xef Juan Llorca, en una ponència meravellosa que va oferir en un esdeveniment d''Educar és todo', ens deia el següent: “Ningú d'aquí pot dir-me quanta gana tinc jo en aquests moments, oi?”. Tot i això, amb els nostres fills ja sabem nosaltres que s'ho han d'acabar tot, que no poden deixar res al plat. I així no estem tenint en compte si ells tenen més o menys gana, o si volen menjar més o menys, no els estem respectant ni tenint en compte les seves preferències. Per tant, hem de traslladar als nostres fills la responsabilitat de triar la quantitat d'aliments que necessita menjar, basant-se en la sensació de gana i sacietat.

3. Preocupar-nos de la qualitat dels aliments que oferim

Com acabem d'esmentar, és responsabilitat dels nostres fills decidir quant menjar ingereixen en funció de la gana, però el nostre és escollir els aliments disponibles: quins aliments els donarem, com els presentem i quan. Això és una de les principals responsabilitats que tenim els adults, ja que fins que els nostres fills tinguin una determinada edat, som nosaltres els que triem quins aliments comprem, si els cuinem al vapor o a la planxa… Per tant, i com diu sempre el nutricionista Juliol Basulto: "no cal obligar un nen a menjar sa, cal deixar de donar-li productes insans".

4. Fer-los partícips, en la mesura del possible, en la selecció dels aliments que s'ofereixen al menú

"Amb el menjar sí que es juga" diu sempre Marian García (Boticaria García). "Hem de portar els nens al supermercat, com quan els portem a un museu, convertir-ho en una activitat educativa més. Que triïn les fruites, les verdures. Així participen en l'elecció. Els podeu dir: 'Què preferiu, lluç, llenguado, salmón?' Ells han de ser partícips del que menjaran, així quan els posem la safata amb el lluç, els pebrots, etc., estaran més predisposats a menjar-s'ho perquè ells han estat part del procés". És clar que trigarem més a fer la compra, "però els estareu educant. I tots aquests ensenyaments que els traslladeu seran hàbits que els acompanyaran durant tota la vida".

5. Donar exemple

Moltes vegades no som conscients que educa més allò que fem que allò que diem. En aquest sentit, sí que volem que els nostres fills mengin verdura, llegums... hem de ser nosaltres els primers que mengem aquests aliments. Sí, en canvi, els demanem que mengin bròquil però ens veuen menjant xoriço, mai aconseguirem que mengin bròquil.

6. Deixar-los triar

Quantes coses poden decidir els nostres fills en el seu dia a dia? Gairebé cap. Decidim per ells gairebé tot. Això genera una enorme frustració en ells, que senten que ningú té en compte les seves opinions o desitjos. Perquè això no passi, hem de deixar que els nostres fills prenguin petites decisions. No és que triïn si tenen un plàtan o un pa per berenar, perquè està clar que no podem permetre que els nostres fills berenin cada dia menjar industrial, però si que els podem preguntar si prefereixen plàtan, pera, poma o kiwi... D'aquesta manera, sentiran que formen part de la presa de decisions, i les acceptaran amb més plaer.

7. Pensa en el vincle pares-fills

Imagina que a cada àpat que comparteixes amb la teva parella acabes discutint. Això és el que passa a moltes cases diàriament. Molts pares es queixen que l'hora de menjar és una batalla. I així ho viuen els nostres fills. Com un autèntic infern del qual no poden sortir fins que nosaltres, els seus pares, no acabem guanyant, i ells perden. O el que és el mateix: fins que es mengen tot el plat, i estem satisfets. El moment del menjar hauria de ser un moment de gaudi en família, en què compartir, no només aliments, sinó conversa, rialles, temps junts…També és un moment per educar en valors els nostres fills, i un dels valors fonamentals és el respecte pels altres. Per tant, com diu Juan Llorca: “el respecte ha de ser la base d'una bona alimentació”.

Què fer si un nen no té gana

Ja hem comentat abans que hauríem de deixar que els nostres fills decideixin, en funció de la seva gana, la quantitat d'aliments que consumeixen. Nosaltres, en canvi, hem de triar la qualitat d'aquests aliments. Però què passa si el nostre fill no té gana? El primer que hem de fer és preguntar-nos quin és el motiu per què això passa. En el seu llibre 'Se me hace una bola', el nutricionista Julio Basulto ho explica d'una manera senzilla: el que li oferim a l'hora dinar és, òbviament, menys atractiu i apetitós que el menjar insà que ha pres per esmorzar i a mig matí. A més, aquests aliments són tan calòrics que és lògic que no tingui gana a l'hora de dinar. Aquest procés continua al berenar. Conseqüència? Al sopar el nostre fill tampoc té gana.

Sobre això també reflexionava la divulgadora Catherine L’Ecuyer recentment. “Un estudi realitzat el 2011, va consistir a donar begudes gasoses ensucrades a un grup de persones durant un mes. Un cop finalitzat aquest estudi es van adonar que aquestes persones tenien més dificultat per percebre sabors, perquè havien estat exposades a una altíssima dosi de sucre. La qual cosa explica perquè quan portem el brioix ensucrat o les llaminadures de berenar als nens, o quan afegim a les farinetes sucre o sal per ajudar a que mengin millor, als nens després els costa tant menjar-se una poma, uns espinacs o uns cigrons. El gust està sobre estimulat, ha perdut la sensibilitat i aquest nen necessita cada vegada més estímuls artificials per poder percebre les qualitats dels aliments”.

Com podem, doncs, trencar el cercle viciós? “Allunyant de la vista i l'abast dels nens aquests productes malsans. No es tracta de prohibir, ja que prohibir és despertar el desig. Es tracta que no siguin a casa, així ningú els haurà de prohibir”, recomana Julio Basulto.