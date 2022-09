Els contes infantils són els recursos perfectes per a estimular la imaginació i la curiositat dels nens i les nenes i tenen una gran importància en el seu desenvolupament. Amb ells aprenen, s’interessen pel seu entorn, se submergeixen en un món de fantasia i, sobretot, es diverteixen, entretenen i el passen bé.

A vegades, als més petits els costa seguir la lectura. Com a pares i mares podem acompanyar-los per a llegir contes curts i educatius, amb els quals aprendre molts valors reals de la vida i passar una estona agradable en família. Per això, us portem 10 recomanacions de contes per a llegir amb ells. Apunteu!

‘¿Qué estará haciendo?’

Edat: 2-5 anys / Editorial Combel

Escrit per Mar Benegas i il·lustrat per Miguel Ordóñez.

«Què estarà fent l’esquirol? Què estarà fent la urraca?». Un llibre molt interactiu amb solapes que presenta el dia a dia i les tasques de Teresa i els seus amics les formigues, la urraca o l’esquirol.

‘Lo que nos hace únicos’

Edat: A partir de 3 anys / Editorial Astronave

Escrit per Belén Llorente i il·lustrat per Ayesha L. Rubio.

Amb l’objectiu de representar la diversitat des de la infància, aquest llibre mostra les històries de persones que són diferents enfront del normatiu. Aquest conte permet als nens conèixer les diferents realitats que existeixen, acceptar als altres tal com són i voler-se a un mateix.

‘Las princesas también se tiran pedos’

Edat 5-6 anys / Editorial Algar

Aquest conte és perfecte per a derrocar els mites sobre la perfecció de les princeses, amb el qual tant nens i nenes aprendran a tombar els preceptes sexistes i de diferenciació per sexes. Escrit per Ilan Brenman i il·lustrat per Ionit Zilberman.

‘Trote: ¡Eh! ¡No tan deprisa!’

Edat: 5 - 6 anys / Editorial Combel

La sinopsi d’aquest conte diu així: «Ja se sap que els nens són despistats, i a vegades mandrosos, i quan es preparen per a anar al col·legi, pot ser que oblidin alguna cosa. Encara sort que els pares sempre saben el que cal fer! O gairebé sempre!».

Escrit per Teresa Porcella i il·lustrat per Cristina Losantos.

‘El hilo invisible’

Edat: a partir de 6 anys / Editorial B de Block

En els primers dies de col·legi molts nens tenen por que es vagin els seus pares i de separar-se durant un temps. Aquest conte els pot ajudar a suportar aquesta separació, ja que usa la metàfora que cadascun de nosaltres estem connectats a la gent que volem mitjançant un fil invisible.

Escrit per Míriam Tirado i il·lustrat per Marta Moreno.

‘Mi lado de la bufanda’

Edat: de 5 a 6 anys / Editorial CreateSpace Independent Publishing PlatforM

Una història sobre l’amistat de dos amics que es representa en el conte mitjançant una bufanda que els uneix. Amb aquest llibre aprendran sobre la importància de cuidar les amistats i de resoldre els problemes que puguin sorgir perquè l’amistat es faci més forta.

Escrit per Carmen Parets.

‘Tú y yo. El cuento más bonito del mundo’

Edat: A partir de 3 anys / Editorial Combel/Pekeleke

Aquest conte representa els sentiments que pot tenir un nen quan naixerà un nou germanet. Els ajudarà a acceptar aquesta arribada i a voler al nou membre de la família.

Escrit per Elisenda Roca i il·lustrat per Guridi.

‘Rosa Caramelo’

Edat: 5 -8 anys / Editorial Kalandraka

Una elefanta no aconsegueix que la seva pell es transformi en el color rosa caramel. Quan els seus pares paren d’insistir-li perquè canviï, l’elefanta comença a viure en llibertat i es converteix en un referent.

Escrit per Adela Turín i Il·lustrat per Nella Bosnia.

‘Un árbol’

Edat: a partir de 3 anys / Editorial Apila

La petita decisió de plantar un arbre canvia el món de Alina i el medi natural que l’envolta. Un conte que fomenta la trobada amb la naturalesa i la seva cura.

Escrit i il·lustrat per Rodrigo Martiolli.

‘La caja de las palabras’

Edat: 6 - 7 anys / Editorial Lóguez

Ari és una nena que té molta curiositat per conèixer el significat de les paraules. El seu món canvia quan els seus pares li regalen un diccionari. Un llibre que incentivarà la seva curiositat.

Escrit per Mar Benegas i il·lustrat per Eva Vázquez.