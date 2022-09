L’escola de música Espai Musical, de Manresa, iniciarà a l’octubre el curs de creació musical. Es tracta d’una nova oferta formativa que donarà les eines i els coneixements musicals necessaris per fer realitat cançons pròpies. El curs constarà de tres parts: composició, producció i mescla, que duraran aproximadament tres mesos cadascuna.

El curs va dirigit a persones que tinguin inquietud de composar música, tal com explica el director del centre, Eric Sans: "pot motivar a persones -principalment adults- que ja tenen coneixements de guitarra, de teclat, de cant... i que tenen ganes de fer alguna cançó. Volem ensenyar com funcionar tot el procés, partint de la música, la lletra, els acords...; després saber com introduir la proposta en un ordinador, gràcies a les eines d'escriptura musical; i finalment la part de gravació, amb l'aprenentatge de com gravar les veus, les guitarres...". Les classes de mescla no només es faran al centre Espai Musical sinó també als estudis de gravació Litel.cat, de Manresa. De fet, durant tot el curs es combinaran les classes teòriques i les pràctiques i seran d'una hora o una hora i mitja setmanals. Cal destacar que els alumnes tindran l'oportunitat d'assistir a classes soltes: "detallarem el temari perquè els interessats puguin triar si volen fer tot el curs sencer o bé assistir a sessions esporàdiques".

Les incripcions per al curs estan obertes (info@espaimusical.cat) i les places són limitades a deu persones. "De moment, tenim la meitat de places plenes, i esperem omplir. Si funciona bé, el curs que ve ens plantejarem fer més d'un grup".

Estructura del curs

Composició, impartit per Eric Sans. Formació d'acords i escales. Bàsics de guitarra, piano i bateria. Patrons d'estils. Producció, a càrrec de Xevi Collado. Midi i samples. Introducció de mescla i mastering. Distribució digital. Gravació, amb Sergi Torrecillas de professor. Tecnologia musical. Microfonia i hardware. Edició i gravació. Mescla i mastering.

Preus i packs

Pack complet: 44 euros/mes o bé 360 euros/curs

Tria un dels tres mòduls per 54 euros/mes o bé 150 euros/curs

Pots venir a la classe que més t'interessi per 18 euros/sessió

Tretze anys de trajectòria

L'escola de música Espai Musical va néixer fa 13 anys. L'experiència i la trajectòria els avala. Actualment compta amb uns 140 alumnes i amb 7 professors que imparteixen als nens i nenes llenguatge musical, cant modern i un ampli ventall d'instruments: guitarra elèctrica, acústica, folk i clàssica; baix elècric; piano clàssic i modern; saxo; bateria i ukelele. I per a adults, ja fa anys que s'imparteix el curs de cultura musical, i a partir d'aquest octubre s'hi afegeix el de creació musical. El centre augmenta l'oferta per continuar creixent: "Aquesta és la tònica dels últims anys. A part d'aquest curs que començarem a l'octubre, hem ampliat també les extraescolars a escoles de Manresa. Vam començar el curs passat ensenyant ukelele a Les Bases i aquest any farem un curs d'introducció a la música a la Salle, per als alumnes de P3 a P5".

Eric Sans es mostra satisfet de l'evolució de l'escola i de l'interès per la música: "Cada vegada hi ha més infants amb ganes d'aprendre de música i de tocar instruments, i és molt positiu que hi hagi aquest moviment musical". En aquest sentit, aprofita per reivindicar més música en directe a Manresa: "Trobo a faltar més locals de música en directe, perquè hi ha molts joves que porten anys fent música i tocant instruments, i en canvi tenen poques oportunitats per anar a tocar. Està una mica descompensat. A Manresa, per exemple, tenim el Kursaal i el Voilà però poca cosa més".

A part de l'oferta formativa, Espai Musical ofereix també el servei de manteniment d'instruments. Cada vegada tenen més demanda de gent que per exemple ha de canviar o ajustar les cordes de la guitarra, "i prefereixen que els hi fem". És un servei més, "i molt ben valorat", com l'aprenentatge que ofereix el centre: "els alumnes i les famílies aplaudeixen la nostra metodologia de treball, seriosa i personalitzada, amb classes individuals, per parelles, grups reduïts o classes col·lectives". Esapi Musical és una escola tant per a persones que busquen una professionalització dintre del món de la música, com per als que volen divertir-se i passar-ho bé amb l’instrument.