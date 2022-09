"AMIC-Directes, creadors de continguts en català" és un concurs de creació de streamings en línia per a joves, que dona el tret de sortida per primera vegada, buscant els qui seran els pròxims streamers de parla catalana. Les inscripcions estan obertes per estudiants de segon cicle d'ESO, Batxillerat i CFGM dels diferents territoris de parla catalana. Des del 27 de setembre de 2022 i fins al 2 de desembre de 2022 els estudiants que vulguin participar es poden registrar a través del web www.amicdirectes.cat.

AMIC-Directes: Llums, càmera en directe... Acció! Amb aquest concurs es busca impulsar l'ús del català entre els joves de segon cicle de Secundària, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà, mentre experimenten amb les plataformes digitals en tendència de manera segura. A més, s'ha volgut distingir entre dues categories: Actualitat i E-Sports, perquè els joves puguin sentir-se còmodes i crear continguts amb les temàtiques que més els hi agraden. AMIC-Directes aposta pels creadors de contingut, els quals acompanyaran als estudiants a través de les xarxes socials, tutorials o inclús classes magistrals. D'aquesta manera els joves incorporen la llengua al seu dia a dia i normalitzen l'ús del català en qualsevol situació i registre. Alguns dels mentorns seran Laia Gufolove, streamer en videojocs; Gal·la Martí, influencer de temàtica Lifestyle; Norman López, streamer de simracing, gaming i esports; Elia Perinwinkle, actriu de doblatge i streamer, entre d'altres. El funcionament El concurs es desenvolupa a través del web www.amicdirectes.cat, un punt de trobada on, a més de publicar-hi els seus directes, els participants podran trobar-hi píndoles informatives que els ensenyaran a crear contingut i enllaços d'interès. AMIC-Directes posa a disposició dels alumnes 10 tutorials on podran aprendre-ho tot sobre el streaming, des d'il·luminació i enregistrament fins a les funcionalitats de Twitch, YouTube i Discord. A partir d'aquestes píndoles d'aprenentatge, l'alumnat ha d'enregistrar un directe sense cap mena de postproducció en grups de tres i fins a cinc persones. Els creadors de contingut i els premis El termini de registre ja ha començat i es tancarà el 2 de desembre, el dia 17 d'octubre comença el termini creatiu on els alumnes rebran l'acompanyament de creadors de contingut. El 2 de desembre serà la data màxima per publicar el directe a la pàgina web. Més tard, un jurat d'experts valorarà la qualitat i l'originalitat dels continguts i durant la segona quinzena de desembre es comunicarà qui són els finalistes a través de la pàgina web i les xarxes socials del concurs. L'organització del concurs premiarà els millors directes en les dues categories: Actualitat i E-Sports. Els premis de l'edició d'enguany són quanties monetàries amb l'objectiu de què els alumnes puguin invertir-les en material escolar o audiovisual. Organitza AMIC, compromís amb l'educació L'AMIC representa a més de cinc-centes publicacions en paper i mitjans digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa d'1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 d'usuaris únics mensuals. L'Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta nova iniciativa perquè els joves aprenguin a crear en català i amb la voluntat de promoure la creació en noves plataformes digitals, perquè forma part del seu compromís amb l'educació, la joventut i la creació.