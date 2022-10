Hi ha ocasions que les amistats dels nostres fills ens poden treure anys de vida. Veiem que els fan mal, que no els tracten com es mereixen o que, directament, sentim que són una mala influència.

L’adolescència té moltes coses meravelloses, però hem de comptar amb el seu rebuig quan els diem les coses encara que siguin pel seu bé.

Com educar perquè triïn bé?

Com a mares i pares influïm, sobretot quan són més petits, en les amistats que tenen. Bàsicament, el seu cercle d’amics són aquells nens amb els quals nosaltres decidim que passin temps. Ja sigui companys d’escola, fills dels nostres amics o veïns. Què passa quan creixen i desitgen el seu espai i llibertat per decidir per ells mateixos? Doncs que veiem com se’ns escapa aquest poder que exercíem sobre ells.

És molt important que, «com a pares, estiguem molt atents al model que tenen de selecció d’amistats al llarg de la vida», ens aconsella José Carlos Ruiz, professor de Filosofia. L’expert, en un vídeo que dedica a parlar sobre les amistats, posa l’accent en el fet que, si no seleccionen bé el seu grup d’amistats, pel camí perdran la seva personalitat només per agradar als altres.

Això el porta a establir models d’amistat que existeixen. És important distingir-los i saber qui pertany a cada grup, ja que d’aquesta manera els evitarem frustracions o tristesa per sentir que no els volen de la mateixa forma que ells ho fan.

Amistat per interès

«Consisteix que ells identifiquin que els amics que tenen són aquí perquè hi ha un interès mutu en una cosa molt concreta, llavors aquesta amistat és exclusiva per a aquest tipus d’interès, no té per què incloure la resta d’interessos». D’aquesta manera, quan algú els reclami per interès, ells seran capaços d’identificar-ho i decidir si volen o no participar en l’assumpte.

Amistat per diversió

Aquest model és el més comú en la nostra societat, i el que més pes i influència té quan els nostres fills són adolescents i preadolescents. José Carlos Ruiz ens aconsella que «hem d’ajudar els nostres fills a identificar en quin model de diversió es troben a gust perquè facin una bona selecció d’aquesta mena d’amistats». Si aconsegueixen això, sabran que és el moment de deixar a un costat una amistat quan aquesta els faci sentir incòmodes o de mala gana.

Amistat per virtut

«El model més important i complicat d’aconseguir». Consisteix que ells s’adonin que quan valoren un amic autèntic i s’alegren pels seus èxits han de notar i percebre que l’amic també s’alegra per ells. «Aquest model fa que tots dos amics progressin en la seva amistat per mitjà del que es denomina isonomia: noten que la valoració de l’amic sobre ells és igual de bona que la que ells tenen sobre aquest amic, per la qual cosa potencien no solament la relació d’estima mútua, sinó també d’autoestima». Aquestes amistats són les que Marian Rojas Estapé, psiquiatra, catalogaria com les teves persones vitamina. Aquestes que et fan sentir comprès, que no et jutgen, que et fan brillar, en definitiva, que et fan sentir volgut de la mateixa forma que tu sents.

I si les seves amistats són perilloses?

«Els pares hem de ser conscients que el moment de tenir amics que no ens agraden arribarà i ens hem de preparar per quan passi. No podem pretendre passar de l’amic de jocs al censor de les amistats el mateix dia que li surtin els grans als nostres fills o els canviï la veu, això és ridícul».

Així, el professor David Pastor Vico ens dona la clau principal: prohibir-ho és un error. No aconseguirem que deixin aquesta amistat, al contrari, ens veuran com un enemic i sentiran que no els comprenem. Per descomptat, fins que ells no ho decideixin, igual que ens passa als adults, no s’acabarà. Llavors, què hi podem fer. Deixem algunes claus de la mà de l’expert.

Convidem-lo a casa

L’objectiu és conèixer-los, saber com són, com tracten els nostres fills i reconèixer si les nostres pors estan infundades o no. Potser aquests amics també necessiten bons referents adults que els secundin i els ajudin, siguem-ho nosaltres.

Crear espais sans als quals acudir

Està molt relacionat amb l’anterior, però l’expert posa l’accent en el fet que aprenem a veure altres possibilitats, altres vides, quan estem amb la família o a casa d’un amic. Les olors, les dinàmiques, fins i tot el menjar és diferent. Creem espais perquè passin temps amb nosaltres, amb els nostres fills, perquè aprenguin a conèixer altres maneres de relacionar-se i apreciar-ho.

Confiança i comunicació

Des que són petits hem de fomentar la sana confiança per parlar amb ells sobre el món que els envolta i reflexionar-hi. Preguntar-los com és la seva relació amb aquesta persona, si la veu com un amic, la qual cosa valora, o el bo i dolent que treu d’ell. Intervenir pot ser evitar un mal major, però segons el cas, intervenir també pot arribar a suprimir una experiència d’aprenentatge necessària.

L’expert David Pastor Vico ens insta a educar els nostres fills per tenir un cap ben moblat, amb eines ben interioritzades i reforçades des de la infància. Perquè d’aquesta manera «pot treure profit i aprendre fins del mateix diable sense haver de cremar-se a l’infern». Domini de les habilitats socials, una bona gestió de la confiança, la comunicació familiar i el pensament crític són elements necessaris per llançar els nostres fills a l’adolescència, on fins i tot les males companyies sumaran per fer d’ells millors persones.