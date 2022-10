Sovint tornar a la rutina després de les vacances significa per a molts infants perdre el control del seu propi temps. Durant l’estiu, els infants poden decidir horaris dins d’una franja adient per a la seva edat, d’anar a dormir, de jugar més o menys estona a allò que trien. Quan comença l’escola, com que els adults necessitem encaixar els mateixos horaris amb els dels infants, acabem marcant un horari per a gairebé tot, on l’infant pot decidir més aviat poc o gens i sovint ens oblidem fins i tot de comentar-lo amb ells o elles. Planificar permet els infants prendre decisions, conèixer els límits que tenen i les conseqüències quan no es compleixen. Aquestes són les propostes que us oferim perquè delegueu als vostres fills i filles la planificació del seu temps.

Recorda que pots recuperar tots els programes del podcast Retalls d'Educació a Ivoox o a Spotify.