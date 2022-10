BeReal, l’aplicació nascuda a França i batejada entre els seus usuaris com l’antiInstagram, està arrasant a tot el món amb passos de gegant. Es va crear el 2020, encara que el boom no va arribar fins a principis d’enguany, quan va passar de menys de 200.000 descàrregues mensuals a un milió. El seu creixement continua augmentat i ara ja són tres milions d’usuaris que la usen diàriament. I la corba continua apuntant cap amunt.

BeReal brilla pel seu plantejament simple. No hi ha algorisme (tens tot el contingut disponible i ordenat per hora de publicació, no hi ha una intel·ligència artificial decidint per tu), és molt privada (així que és pràcticament impossible convertir-se en influencer), i només es pot publicar, com a màxim, una vegada al dia, a través d’un mètode basat en notificacions: a una hora aleatòria del dia, l’app et reclama i, llavors, habilita el període perquè tots els seus usuaris pugin una fotografia del que estan fent en aquest precís instant. Així, si s’activa la notificació a les 9 del vespre, la teva xarxa s’inundarà de sopars, cuines o d’algun afortunat prenent una copa.

Arran de la bomba de BeReal, les preguntes que s’està formulant tothom són òbvies. Tindrà recorregut? I, sobretot, podrà vèncer la tirania de l’algorisme de Meta? Els grans inversors creuen que sí: la firma Andreessen Horowitz va invertir 30 milions en el seu desenvolupament. I continuen apareixent nous socis interessats. Tot i així, les respostes a aquestes qüestions, òbviament, només la té el temps. Però, el que és clar, és que BeReal està aconseguint capitalitzar la frustració d’una generació que creu que el mercat digital actual és molt hostil, i ara enarbora aquesta nova aplicació com la seva bandera.

Sense la tirania de l’algorisme

Tots coneixem l’algorisme, aquell llenguatge invisible que dicta què veiem i què no veiem a Internet. Francesc Boix (@boix a Instagram, on té 97k seguidors, i Francesc Boix a YouTube, on sobrepassa el mig milió) assegura, com a expert en màrqueting digital a l’agència Lateral Thinking, que «actualment, dues o tres empreses privades controlen l’espai públic digital sense cap escrúpol ni humanitat». Afegeix, a més, que «la motivació per crear aquests algorismes és satisfer inversors, no per donar contingut als seus usuaris».

Per descomptat, el públic s’adona d’aquests abusos i, segons un estudi de la universitat estatunidenca de Georgetown, el 47% dels usuaris d’Instagram estaven cansats de veure sempre el mateix contingut d’influencers per sobre del dels seus amics. Un cansament potenciat pels últims canvis en l’algorisme de l’empresa de Zuckerberg, que relega encara més en l’escalada de les prioritats les publicacions dels usuaris anònims que s’amaguen lluny de la fama digital. Així sorgeix BeReal, el nou vaixell almirall en la guerra dels usuaris contra l’algorisme i els continguts prefabricats.

Privacitat màxima

Vols veure el BeReal d’algú? O explícitament ho ha fet públic, o no tindràs accés a les seves publicacions si no sou amics. Que vols fer el voyeur i consumir sense publicar? Tampoc: a BeReal el contingut està bloquejat per a aquells que no hi participen amb les seves fotos. Aquestes funcionalitats han tingut molt ressò en els centennials. Es va acabar cridar l’atenció com els millennials per guanyar notorietat i rellevància social: ara es porta no ser ningú. Sí, és com menys curiós que la reacció davant internet de la generació Z –els nadius digitals– sigui aclaparar-se pels seus horrors. Els centennials «saben com funcionen les xarxes socials, són més conscients que són una extensió del jo», afirma Janira Planes, directora de comunicació de Wuolah i especialista en cultura d’internet.

Ja no es porta ser popular, sinó posar barreres a l’exposició. Ho demostren els termes finsta (per a Instagram) i cadenat (per a Twitter), que són comptes secundaris sense indicis de la persona que s’amaga darrere de l’usuari i que serveixen per a ser reals i autèntics davant un grup reduït de seguidors de confiança. Les grans xarxes s’han adonat i estan canviant per proporcionar aquestes capes de privacitat. Tant Twitter com Instagram han desenvolupat eines de millors amics on el contingut que es comparteix només pot ser consumit pels cercles socials més íntims de l’autor.

Filtres i naturalitat

Fa uns anys va sorgir el que es va batejar com Instagram casual, que impulsava fer servir l’aplicació com un diari de fotografies autèntiques, al natural i sense filtrar, sense artificis. BeReal és, essencialment, això. Les seves fotografies, en doble format, amb la càmera frontal i la posterior disparant-se alhora, s’han de fer des de la pròpia app i amb un temps de dos minuts, així que no hi ha ni staging [posada en escena], ni retocs, ni filtres. Aquí ets tu: sense res més.

«BeReal ensenya una part més genuïna de les persones del nostre entorn», afirma Planes. Les coses més bàsiques del dia a dia, aquestes que semblen no ser interessants, aquí generen conversa. El contingut és natural, qui som de veritat: «Gràcies a BeReal sé que la meva cosina ara està estudiant tancada a casa, per exemple. A Insta no, allà la veig en un sopar, a la platja...», continua Planes, mentre reforça la seva tesi amb TikTok en què una usuària reflexionava sobre que BeReal li havia ensenyat que «tots som una mica més avorrits del que intentem aparentar. Els teus amics no estan constantment fent plans, sinó que són al sofà».

Sense influencers ni contingut viral

«Es fa molt més contingut del que es pot consumir, amb la qual cosa tots som en una guerra absoluta per captar l’atenció de la gent», adverteix Boix. Per això, com afegeix Planes, BeReal trenca aquest esquema, «és només una cosa, publicada per persones amb confiança, una vegada al dia». Aquí no hi ha influencers, no hi ha virals, i a penes pretensions, només un petit fragment del dia a dia dels teus amics.

Tot i així, Francesc Boix creu que aquesta manera de viure les xarxes encara és molt nínxol «i la majoria dels comptes continuen consumint contingut mainstream». Encara que alguns Nostradamus del digital asseguren que, pel seu plantejament, BeReal podria matar els influencers, «encara estan lluny de desaparèixer», es mulla l’expert.

Sense risc d’addicció

Ja no hi ha hores mortes de scroll. A BeReal, entres, mires les fotos del dia i surts. Si tornes a entrar, el mateix contingut: és difícil tornar-se’n addicte. «Hi ha un punt de dependència a la notificació diària», opina Planes, tot i així, afegeix que compensa perquè no dediques tant de temps a l’app al llarg del dia. A diferència d’Instagram, aquí l’scroll és finit. És una app de pas, i no, com Boix defineix les grans xarxes socials, «pous sense fons de contingut».