Segurament molts pares i mares creuen que xantatge és una paraula massa gruixuda per descriure el que ells o elles fan amb els seus fills i filles. Però és el que és en realitat, i posar nom a les coses també ajuda a no amagar el xantatge sota una suposada estratègia educativa.

Fem xantatge als nostres fills i filles quan vinculem un acte amb una conseqüència que no té res a veure per aconseguir que faci o deixi de fer allò que nosaltres volem. «Si no t’acabes el sopar, demà no anirem al parc»; això és un xantatge, no és educar. I potser algú se sorprèn, perquè pensa que això s’ha fet sempre, al final els nens són petits i d’alguna manera se’ls ha de fer entendre les coses. I si no els poso una conseqüència, què faig? No puc deixar que la meva filla no faci els deures i no passi res, no? No, és clar, això tampoc seria educatiu.

T'expliquem les claus per evitar utilitzar el xantatge amb els teus fills al nou episodi del podcast Retalls d'Educació.

