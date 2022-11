Nits sense dormir, rebuig a menjar, crides constants d'atenció, impossible que s'entretingui solet…. i ens té esgotats. Molts pares i mares us haureu sentit identificats en llegir aquestes situacions. Un nen d'alta demanda té, entre altres característiques, uns pares sovint desbordats i que no saben massa com actuar davant de les constants necessitats del seu fill. Pares que sovint se senten incompresos o que es pregunten si el seu fill és “normal”.

En primer lloc, què són els nens d'alta demanda? William Sears és un pediatre nord-americà pare de quatre fills. Va encunyar el terme “nadó d'alta demanda” després del naixement de la seva quarta filla, que el va desbordar totalment. Pel que semblava, era una nena que exigia molta atenció i no hi havia res que la consolés, que mamava amb freqüència, que no volia estar sola i que, bàsicament, exigia més cures i recursos que els seus tres germans. Què li passava a la quarta filla del Dr. Sears? Bàsicament, res. Simplement que tenia allò que en psicologia s'anomena Temperament Difícil. Com que aquest terme pot tenir connotacions negatives o pejoratives, ell en va triar un altre més amable: Nen d'Alta Demanda. Un nen d'alta demanda és un nen completament normal. No li passa res. No és capritxós o mimat. Simplement ens necessita més, i ens ho fa saber. El comportament de l'infant té una part que depèn del seu temperament (que és la part de la nostra personalitat que ve determinada genèticament) i alguns dels trets característics dels nens d'alta demanda poden ser: Problemes per dormir: res d'un son seguit als tres mesos. Els costa adormir-se, es desperten molt a la nit i no els fan gaire gràcia les migdiades.

Mamen contínuament.

Tenen molta energia i vitalitat. Sembla que no es cansen i sempre estan actius.

Són molt sensibles i perceben tot el que passa al seu entorn. Es disgusten molt si els renyem i viuen amb molta intensitat les emocions.

Solen ser ansiosos o preocupadissos. I poden tenir moltes pors.

Són molt dependents de l'adult: necessiten aprovació constant i atenció.

A ser afectuosos no els guanya ningú. Necessiten el contacte físic.

Són intel·ligents i desperts.

Poden ser tossuts i fan rebequeries amb facilitat.

Necessiten l'adult per entretenir-se: no saben jugar sols.

Són molt perseverants i insistents. Què ens pot ajudar si el nostre fill és un nen d'alta demanda? No es tracta d'etiquetar els nens. Però sí d'entendre'ls. Perquè sovint els pares ens sentim desbordats, qüestionats, o fins i tot culpables que el nostre fill no dormi d'una tirada, que ens demani pit cada mitja hora, o que necessiti la nostra atenció constant. Sembla que estem fent alguna cosa malament, o que els tenim consentits o malcriats. I potser, simplement, és que cada nen és un món, i que alguns tenen una personalitat diferent d'altres i, per tant, necessitats diferents. Un nadó de temperament fàcil no exigirà el mateix de nosaltres. Probablement dormi plàcidament durant hores i hores, s'entretingui sol i ja, més endavant, sigui un nen més autònom i no tan exigent quant a atenció. Els nens d'alta demanda necessiten molt els pares i és important aprendre a interactuar amb ells per no acabar desbordats nosaltres, i frustrats ells. Com interactuar amb un nen d'alta demanda? Necessiten, per una banda, cobrir les necessitats afectives: contacte físic, atencions, companyia. Potser pot resultar aclaparador en algun moment, però si ens demanen atenció és perquè la necessiten.

Hem d'aprendre a mantenir la calma i gestionar adequadament les seves rebequeries, desafiaments o demandes.

Ser curosos amb el llenguatge ja que són molt sensibles, i ajudar-los a entendre i manejar les seves emocions.

Acceptar-los tal com són i no comparar-los amb altres nens o amb els germans.

Afavorir la seva autonomia personal progressivament i de manera respectuosa.

Ser ferms i amorosos amb els límits.

I aprendre a buscar suports i a delegar, ja que ens exigeixen molt i podem acabar esgotats. Els nens d'alta demanda són molt intensos i n'hi ha que els qualifiquen de complicats. Són un repte de vegades per a pares i cuidadors. I també són nens meravellosos amb una forta personalitat que es convertiran en adults meravellosos, ja que solen ser curiosos, apassionats, sociables i perseverants per assolir els seus objectius, a més de molt afectuosos.