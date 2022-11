El col·lectiu Clam Educatiu ha reclamat ajornar la reducció d'una hora als docents al curs vinent per assegurar una millora de la qualitat educativa real. En un comunicat, el col·lectiu, format per docents i altres professionals del sector, asseguren que la mesura, "ben implementada", tindrà un impacte positiu en el sistema però posa en dubte el moment en què s'aplicarà i la "manca d'indicacions" donades als equips directius per part d'Educació. Alerten que la mesura xoca amb la seva "inadequada" proposta d'implementació i es pregunten quin propòsit pedagògic té reestructurar horaris i professorat a meitat de curs. També critiquen la manca de comunicació sobre com executar la proposta.

El col·lectiu considera que amb això hi ha el risc que molts docents que han esdevingut referents per a l'alumnat deixin de ser-ho i es perdrà part de la feina feta fins ara. El col·lectiu també s'ha mostrat crític amb la política de comunicació feta des del setembre, ja que han criticat que el pla d'implementació no s'ha comunicat fins a l'octubre. En aquest sentit, han afirmat que el document amb orientacions "en cap cas compensen el cost educatiu que suposa canviar els horaris a mig curs". A més, han manifestat que aquest "retard" en la comunicació ha portat a una situació de dubtes, neguit i malestar entre el col·lectiu docent durant el setembre i l'octubre. D'altra banda, ha fet referència a la "sensació d'improvisació, poc rigor i falta de fonamentació" per part d'Educació. Ha considerat que la inversió de 170 MEUR que farà el Departament hauria d'haver estat planificada al detall, ubicada en el marc d'un pla estratègic a mig-llarg termini i amb criteris de màxima qualitat educativa. El col·lectiu s'ha presentat públicament amb aquest manifest. Va sorgir a través de converses informals durant les vagues del curs passat, quan expliquen que no es van sentir representats per les actuacions d'Educació ni per la totalitat de les reivindicacions sindicals. Hi ha un centenar de persones adherides, majoritàriament docents, que busquen ser una veu "crítica i constructiva" que contribueixi a "despolaritzar" el debat educatiu.