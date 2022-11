Alumnes de cinquè de primària de l'escola Vedruna de Manresa han visitat aquesta setmana la redacció de Regió7, on han après com funciona un mitjà de comunicació per dins.

Repartits en dos grups, un dilluns i l'altre dijous, els nens i nenes han vist com es dissenyen i s'omplen les pàgines d'un diari, com s'actualitza al moment la pàgina web de Regió7.cat i com es monitoritza el consum que els usuaris en fan d'aquesta. També han après com es es gestionen els perfils socials del diari (TikTok, Instagram, Twitter i Facebook). A l'escola, els infants estan elaborant la seva pròpia revista digital i han pogut traslladar als periodistes d'aquesta capçalera dubtes i inquietuds respecte a la seva feina i s'han endut cada un cap a casa un exemplar del diari. Els centres educatius interessats en fer una visita a les instal·lacions de Regió7 es poden posar en contacte amb el diari al 93 877 22 33.