Fa un parell de mesos hi va haver força polèmica a les xarxes socials pel comentari d’un presentador sobre que ell intentava no canviar mai els bolquers a la seva filla perquè creia que no aportava cap valor, que ella no ho recordaria i que preferia fer coses més importants com a pare.Sense entrar a respondre els múltiples aspectes inherents a aquest comentari, sí que em va connectar amb una idea que, potser no és tan evident, però que sovint està en el nostre inconscient col·lectiu i interfereix també a l’hora de criar la nostra canalla.

Les cures en general no tenen valor en la nostra societat, i tampoc les cures en relació amb els infants, canviar bolquers, banyar-los, fer-los el menjar, treure’ls els mocs o vestir-los són coses «menors» dins la criança.

I això ens porta a reflexionar sobre a què donem valor com a pares i mares? Què creiem que és el més important que fem quan exercim aquesta funció?

