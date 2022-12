L’institut Lacetània de Manresa apropa aquest curs 2022-23 el seu alumnat de primer d'ESO a la cultura i la societat de l’Índia amb un nou projecte. El punt de partida d'aquesta iniciativa ha estat la col·laboració que manté el centre amb la Fundació Vicenç Ferrer, de manera que també serveix per aprofundir en el coneixement de les ONG i el seu funcionament.

El projecte es durà a terme durant tot aquest curs. En aquest primer trimestre l’alumnat ha fet un treball cooperatiu en grups per descobrir les característiques pròpies del país, els aspectes culturals i també l’organització social. Per fer-ho, s’ha utilitzat el treball per projectes, posant l’alumne al centre de l’aprenentatge i amb pedagogies que combinen l’aprenentatge orientat i l’aprenentatge cooperatiu basat en la investigació.

En els aspectes culturals, l’alumnat ha decidit què volia treballar i com ho presentava davant la resta de la classe. Així, alguns grups ho han fet de manera molt vivencial a través d’experiències com una petita classe de ioga, l’elaboració del pa chapati típic de l’Índia o la lectura d’una llegenda tradicional.

Amb aquest projecte, a més de les competències d’àmbits com la llengua estrangera o les ciències socials, s’han treballat valors com la diversitat i la solidaritat, així com la capacitat per aprendre i el treball en equip, en el que ha estat una proposta molt enriquidora per a tothom.