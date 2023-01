Si fa uns dies era el departament d’educació de Nova York qui prohibia l’accés al sistema d’intel·ligència artificial ChatGPT per temor a què sigui utilitzat pels alumnes per copiar, ara són les universitats d’Austràlia les que han decidit tornar al tradicional paper i bolígraf en els exàmens i treballs. Ho han acordat després d’‘enxampar’ estudiants utilitzant intel·ligència artificial per contestar preguntes o redactar treballs. Les vuit universitats més importants del país han acordat incorporar a la seva normativa que l’ús d’intel·ligència artificial es considera una forma de copiar, segons avança ‘The Guardian’.

La tecnologia en el focus del sistema universitari és ChatGPT i altres ‘software’ similars que esquiven els detectors de plagi i produeixen textos acadèmics originals i creïbles. El portaveu de les vuit universitats, Matthew Brown, ha explicat que estan abordant «proactivament» l’ús de la intel·ligència artificial en l’educació, redissenyant exàmens i treballs i millorant estratègies de detecció. «Les nostres universitats han revisat com avaluarem el 2023, incloent la supervisió i redisseny d’exàmens, més ús del paper i del bolígraf i exàmens tipus test només on hi hagi un risc baix», ha assenyalat. La Universitat Nacional d’Austràlia ja ha modificat el seu sistema d’avaluació, que passarà a basar-se en activitats de laboratori, treball de camp i més presentacions orals. La Universitat de Sydney és una de les que ja ha incorporat a la seva política acadèmica que «generar continguts utilitzant intel·ligència artificial» és una manera de copiar. Tot i que no s’han detectat un gran nombre de casos, un portaveu d’aquest centre ha remarcat que la universitat s’està preparant. «Sabem que la intel·ligència artificial pot ajudar els estudiants a aprendre i que serà part de les eines que utilitzarem en el futur, així que hem d’ensenyar als nostres estudiants a utilitzar-la bé», han assenyalat.