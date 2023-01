No dormir bé pot afectar el rendiment escolar dels estudiants, i si hi ha un enemic del son, aquest és qualsevol tipus de dispositiu electrònic. Un terç dels joves de 13 a 16 anys té problemes per poder dormir. En això influeix que de mitjana estan enganxats als mòbils, tauletes o ordinadors fins a les 11 de la nit, i la llum de les pantalles estimula el retard en l’inici del son. El resultat és que l’endemà la meitat dels joves admet tenir somnolència, fet que influeix en l’aprenentatge escolar.

L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació està generalitzat a tot el món, i aporta enormes beneficis, però també riscos importants. Un mal ús d’aquests dispositius i aplicacions es relaciona amb problemes de salut mental i errors de comportament en activitats quotidianes.

Són algunes de les conclusions de l’estudi «Relació entre son, dispositius tecnològics i rendiment acadèmic en adolescents», realitzat per les professores de la Universitat de la Corunya Teresa Juana García Real i Luisa Losada Puente.

«La somnolència pot venir d’una pobra higiene del son i de la influència negativa que podrien tenir l’ús de dispositius tecnològics en el son dels adolescents», expliquen en l’estudi. Però també hi influeixen altres factors com la ingesta de begudes estimulants, la falta d’exercici físic i l’estrès. Així, per exemple, el 30% dels enquestats admet que no practica esport.

Estrès i somnolència

Quant a les causes de la somnolència, un dels principals factors que s’apunten en aquest estudi és l’estrès. Les persones més joves, d’entre 13 i 14 anys, van ser les que van mostrar que els «costava més parar» i també les que consumien més begudes estimulants amb relació a la franja de més edat. El resultat és que, al matí, se senten més «irritables». L’estudi va demostrar, a més, una correlació positiva entre el mal de cap i l’angoixa per les activitats escolars diàries, així com la dificultat de parar.

Un altre problema al qual fan referència les docents és la falta de regularitat en les hores per anar a dormir. En els dies d’escola se’n van al llit a les 23.13 h de mitjana, però els caps de setmana no hi van fins a la una. Tot i així, això és una mitjana, perquè hi ha joves que durant els dies lectius no se’n van a dormir fins a la una de la nit i els dissabtes o els diumenges poden estar desperts fins a les quatre de la matinada. Com més grans són els estudiants, tenen tendència d’anar encara més tard a dormir.

Influència clau

El 30,2% admet que li costa adormir-se. Però aquest percentatge es dispara fins al 50% entre els enquestats de menor edat (13 i 14 anys). A més, dos de cada 10 es desperten sovint durant la nit i el 9,4% ronca o té dificultats per respirar. Com a conseqüència d’aquestes situacions, el 47% acaba tenint somnolència durant el dia.

La influència dels dispositius tecnològics és clau. L’estudi constata que el 66% dels adolescents utilitza el mòbil o la tauleta més de tres hores al dia. El cas extrem és el d’un 18,9 % que reconeix passar-s’hi més de cinc hores enganxat. I aquestes pràctiques es fan a costa d’hores de son. De fet, l’última hora de connexió és a les 23.00 hores, encara que en el cas dels més grans (15 i 16 anys) s’eleva a les 23.26 hores.

Segons l’estudi, el rendiment escolar «va ser millor entre els que deien que no tenien problemes per poder dormir», entre els que no tenien somnolència i també entre els estudiants que practicaven exercici físic.

Les persones adolescents més joves presenten pitjors hàbits del son i és un grup en què hauríem d’estar al cas perquè és en el qual podríem millorar més la seva situació incidint en els hàbits d’higiene del son i en el control de l’estrès», assenyalen les autores de l’estudi, que a més apunten que els estudiants usen «un temps excessiu els dispositius tecnològics». «Això s’incrementa amb l’edat i podria repercutir en més somnolescència», afegeixen en les seves conclusions.