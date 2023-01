El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha obert la porta a que el curs vinent comenci el mateix dia per a infantil, primària i secundària i no en diferents dies com va passar al setembre. Les dates serien "similars" a les de l'avançament d'enguany. També ha dit que una altra de les millores que es podria aplicar és "dotar de més contingut pedagògic" les tardes de setembre. Ho ha dit a Catalunya Ràdio, on ha explicat que en les properes setmanes es coneixeran els resultats de l'avaluació externa sobre l'avançament i es treballarà amb tots els actors les millores a aplicar, que ha reconegut que podrien anar per aquestes línies. Sobre la convocatòria de vaga, no té "cap dubte" que es pot evitar però ha reconegut que no depèn d'ell.

Com ja va dir la setmana passada, Cambray ha explicat que les dates d'inici del curs vinent no estan encara decidies i que l'objectiu és prendre una decisió comptant amb la comunitat educativa un cop es coneguin els resultats de l'avaluació externa feta sobre la iniciativa d'avançar el curs escolar a principis de setembre. Tot i que la decisió no està presa, Cambray ha dit que l'inici serà en unes dates "similars", mantenint per tant aquest avançament, ja que ha defensat que tothom coincideix que aquesta és una bona mesura. Sí ha dit que una opció seria que escoles i instituts coincidissin en el primer dia d'escola, cosa que no va passar aquest curs quan infantil i primària van començar el 5 de setembre i secundària el 7. "Em sembla molt raonable", ha manifestat. D'altra banda, ha apuntat a donar un caràcter més pedagògic a les tardes de setembre, que enguany es van cobrir amb activitats de lleure. Sobre la vaga del 25 i 26 de gener Pel que fa a la convocatòria de vaga el 25 i 26 de gener, ha insistit que la ciutadania no entendrà aquests noves mobilitzacions ja que ha defensat que el que toca ara és deixar treballat "amb tranquil·litat i confiança" els centres. Segons el conseller, Educació ha fet la seva feina responent, segons ell, a la majoria de reivindicacions dels sindicats educatius i calendaritzant dins d'aquesta legislatura aquelles a les que no es pot donar resposta immediata. Cambray s'ha referit també a l'empitjorament dels resultats en matemàtiques, anglès i català i ha dit que s'han acabat les "excuses" i s'ha passat a la pràctica. El conseller ha considerat que aquesta baixada era "inevitable" en la pandèmia, per les mesures que es van haver d'aplicar, tot i que ha defensat que els centres educatius ho van fer molt bé. El TSJC "s'inventa" terminologia que no existeix al currículum Pel que fa a les darreres decisions judicials sobre el català es les aules, ha explicat que presentaran recursos i ha mantingut que el TSJC es contradiu perquè no dicta percentatges però parla de proporcions i perquè "s'inventa" terminologia que no existeix al currículum, com la d'assignatura principal. Sobre altres temes d'actualitat, ha considerat "intolerable" l'agressió per part d'uns alumnes en un centre educatiu de Barcelona i ha garantit acompanyament per part d'Educació en tot el que l'escola necessiti. En aquest sentit, ha reconegut que el "benestar emocional" està més tocat a causa de la pandèmia.