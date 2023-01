El Parlament de Catalunya ha aprovat en un debat a la totalitat seguir amb la tramitació per modificar la llei del català i que es reconegui l'aranès com a llengua vehicular en l'ensenyament no universitari. La CUP, però, no ha votat en considerar que la llei va en contra del català i Vox i el PP han presentat esmenes a la totalitat per tombar la proposició de modificació de la llei, presentada per la síndica d'Aran, Maria Vergés. La Síndica ha defensat que es volen evitar interpretacions "errònies" que posin en risc l'occità i demana al Govern que equiparin l'aranès al català en recursos i reconeixement. Ara la modificació es tractarà en comissió parlamentària, es debatran les esmenes i tornarà al ple per a la seva previsible aprovació.

La Síndica d'Aran, en la seva intervenció, ha defensat la modificació de la llei del català per blindar l'aranès ja que el text actual elimina el seu caràcter vehicular a l'escola. "Ens trobem aquí perquè en els últims anys hem vist que la Generalitat defensava el català com a llengua oficial i deixava l'aranès com a llengua residual", ha lamentat. Vergés ha relatat la situació "dramàtica" i "delicada" que viu la llengua aranesa ja que la Unesco considera que quan l'ús social d'una llengua està per sota del 30% aquesta desapareix i pel que fa a l'occità, alerta, aquest ús social és del 20%. "L'aranès es mor però no ens resignem i per això demanem que s'aprovi aquesta iniciativa" ha conclòs. Finalment la proposta de modificació de la llei del català segueix la seva tramitació després que les esmenes a la totalitat presentades per Vox i el grup mixt s'hagin rebutjat per 110 vots en contra. La CUP s'ha negat a votar perquè el que es debat, han dit, és la correcció d'una llei que regula l'aprenentatge de les llengües oficials a les escoles catalanes i que "mai hauria d'haver existit" perquè és "un pas enrere i nefast per a la defensa del català". "El que no volem pel català no ho volem per l'aranès", ha dit la diputada cupaire Dolors Sabater.