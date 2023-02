L’espai de la plana de l’Om de Manresa va acollir la presentació oficial de la cooperativa del bé comú en el marc dels ODS per part de l’alumnat de l’escola FEDAC. A l’acte hi van assistir com a convidats: la popular xef d’alta gastronomia, Carme Ruscalleda; la directora de Canal Taronja i Ràdio Manresa, Pilar Goñi; el regidor d’Ensenyament i Universitats i de ciutat Verda, Josep Gili i Pol Huguet respectivament; la Tècnica de relacions Internacionals i agenda 2030; i el director general de les escoles FEDAC, Modest Jou. L’acte va començar amb una explicació retrospectiva del projecte ODS que està duent a terme a l’escola FEDAC Manresa des de fa dos anys i una presentació de l’objectiu d’aquest curs actual: obtenir beneficis a partir de la creació d’una cooperativa del bé comú per tal de poder projectar en un futur una pati escolar que, a la vegada, pugui ser inclòs com a illa climàtica dins la ciutat.