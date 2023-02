La 83a Tertúlia de Criança de Manresa serà avui, de 17:30 h. a 19:30 h, a l’Ateneu la Sèquia, amb entrada pel carrer Amigant, 8. El tema a debat serà la tria d’escola.

Les organitzadores exposen que per sort o per desgràcia no totes les escoles són iguals i per sort o per desgràcia les famílies han de triar escola. Això fa que es plantegin quins criteris cal fer servir per a la tria. Les portes obertes, els projectes educatius de centre i la normativa de funcionament intern (NOFC) ajudaran a conèixer una mica com seria l’escolarització de la nostra criatura, però on cal posar la mirada? Les tertúlies de criança tracten sobre aspectes del dia a dia, convivència, educació i recursos.