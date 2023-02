Més de 1.300 joves han obtingut un contracte de treball durant un any a través del programa d'FP Ocupacional Dual del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 29 anys, que es troben a l'atur, sense estudis o amb nivell formatiu baix. En paral·lel a la formació, se'ls ofereix feina amb l'objectiu d'inserir-los al mercat laboral. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, subratlla que el programa "dona oportunitats als joves" en sectors com l'electrònica o les instal·lacions, i al mateix temps també "resposta a les necessitats de les empreses". En aquesta segona convocatòria, la Generalitat n'ha incrementat un 47% el pressupost fins arribar als 25 milions. Arreu de Catalunya, hi participen més de 550 empreses.