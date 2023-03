Només cal anar a un restaurant a dinar un dissabte per veure com s'ha convertit en hàbit habitual: nens menjant amb el mòbil o les tauletes. Sí, és comprensible, els pares necessitem una estona de pau, de conversa amb la nostra parella o amics, i el nostre fill no aguanta dues hores assegut en una cadira sense moure's. Quan ja ha plorat un parell de vegades, li donem el mòbil, que sabem que el calma, i tots tranquils. Aquesta situació, però, hi ha qui no la limita als restaurants, i també recorren al mòbil o la tauleta a casa, quan el nostre fill no vol menjar. En tots dos casos, solucionem el problema a curt termini, però quines conseqüències té aquesta pràctica a llarg termini?

Les conseqüències

Tot i que en moltes famílies, el mòbil o la tauleta s'han convertit en un comensal més a les seves taules, aquesta pràctica té conseqüències que hauríem de conèixer. Les repassem amb l'ajuda del psicòleg Rafa Guerrero i la psicòloga Úrsula Perona.

1.Estem anestesiant emocionalment els nostres fills

Les mares i els pares, en moltes ocasions, utilitzem els mòbils, les tauletes i també la televisió, com a “xumets emocionals”. Així ho explica el psicòleg Rafa Guerrero: “Creiem, de manera ben intencionada i inconscientment, que donant al nostre fill el mòbil per no perllongar més la seva rebequeria o tristesa, li estem fent un gran favor. I sense cap mena de dubte no és així. Si cada cop que té un mal dia o sent una emoció desagradable, li dono el mòbil o la tauleta, l'estic anestesiant emocionalment . Estem perdent una gran oportunitat perquè connecti amb com n'és de desagradable sentir por o tristesa, o fins i tot avorrir-se i desenvolupar elements interns per calmar-se”.

"Si els nostres fills no aprendran a calmar-se per si mateixos, sempre buscaran la calma fora, en altres elements" Rafa Guerrero - Psicòleg

Rafa Guerrero relaciona la calma que proporcionem als nostres fills amb elements externs, en aquest cas els dispositius, amb l'addicció. Si els nostres fills no aprenen a calmar-se per si mateixos, sempre buscaran la calma fora, en altres elements. Avui pot ser un dispositiu, però demà podrien ser les drogues, el menjar…

2. Augmentem les possibilitats que pateixin obesitat

Tot i que pugui semblar que no té cap relació, la psicòloga Úrsula Perona ens alerta que “si mengem amb la televisió o el telèfon, som menys conscients de les nostres sensacions de sacietat, i potser ingerim aliments de forma automàtica, sense parar atenció a si realment seguim tenint gana. Mengem sense consciència. Així doncs, el seu ús durant als àpats està relacionat amb el sobrepès”. D'altra banda, sobretot en els més petits, pot tenir l'efecte contrari, que es distreguin i no mengin. En qualsevol cas, l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap), en el Dècaleg d'una alimentació sana, desaconsella explícitament que es faci servir la tecnologia mentre els nens mengen.

3. Dinamitem la comunicació en família

“Menjar és un acte social, no es tracta merament d'ingerir aliments. És un moment per dialogar, per compartir, per rebre i donar suport, per aprendre i per ensenyar. Si fem servir la tecnologia, perdem totes aquestes oportunitats. El mòbil ens aïlla totalment de les persones amb qui estem. Mentre mirem el telèfon, perdem la possibilitat d´interactuar amb els altres” ens recorda Úrsula Perona.

Pensem-ho, amb el ritme atrafegat que portem, sovint el dinar o el sopar són l'únic moment que tenim per passar temps de qualitat amb els nostres. Si permetem l'ús del mòbil, perdem aquesta oportunitat. Entorpeix la comunicació, la connexió emocional, i les relacions afectives.

Consells per aconseguir que els nostres fills no mengin amb el mòbil

Moltes mares i pares es queixen que els seus fills només mengen si tenen un mòbil o una tauleta al davant i, tot i que els agradaria canviar la situació, no saben com fer-ho. I si proves amb aquests 4 consells?

1. Posa't al lloc del teu fill

Un nen de 2 anys és capaç d'aguantar 2 hores assegut en una cadira, sense moure's? Això és el que pretenem moltes vegades quan sortim a dinar a un restaurant amb els nostres fills petits. Però és impossible. Un nen tan petit necessita moure's lliurement, investigar tots els estímuls que li arriben del seu voltant… Per tant, el primer pas és posar-nos al lloc dels nostres fills i entendre que és impossible que es quedin “immòbils” durant dues hores, mentre nosaltres gaudim d'un àpat en calma i tranquil·litat. Què podem fer davant d'aquesta situació? Menjar en menys temps i després anar a un parc o a una zona oberta on el nostre fill pugui córrer, jugar… De vegades, la millor manera d'evitar una rebequeria és avançar-nos a la situació. Si sabem que als 60 minuts el nostre fill “puja per les parets”.

2. Estableix normes clares

Si de veritat vols que a casa es mengi sense dispositius tecnològics, posa una norma que així ho estableixi. “Les normes perquè els nostres fills les compleixin han de ser clares i complir-se sempre. Si fem excepcions, els nostres fills no sabran quin dia poden fer servir la tauleta i quins dies no, i la demanaran cada dia. Quan no els la donem, s'enfadaran”, ens recorda la fundadora de l'escola de famílies 'Relájate y educa' Amaya de Miguel. Per tant, normes clares i fermes. “No serveix de res que un dia, perquè nosaltres ho necessitem, perquè tenim pressa, li deixem la tablet. La norma haurà perdut valor i els nostres fills no sabran a quin mapa cal agafar-se”.

3. Dóna exemple

Moltes vegades, es tracta de canviar un hàbit familiar, no només del nen. Probablement tota la família tingui aquest costum. Si no canviem l'hàbit a casa, serà difícil exigir-ho només al nen. Per tant, som nosaltres els primers que hem de complir la norma de no fer servir el mòbil durant el menjar, i donar exemple.

4. Converteix el menjar en un moment agradable

Si durant el menjar estem tensos, no parlem, només els renyem perquè no s'acaben el menjar del plat, el “moment del menjar” es convertirà en un calvari per als nostres fills. I volem just al contrari, eliminar els dispositius tecnològics per passar una bona estona en família.