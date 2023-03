Les escoles agràries han enfortit la seva oferta a la Catalunya central els últims anys. El director de l’Escola Agrària de Manresa, Ernest Valls, explica que en el seu cas hi ha hagut un «increment en les matriculacions» que atribueix al Cicle Formatiu de Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural amb perfil professional d’Agroecologia i Acció Climàtica que s’imparteix per primera vegada el curs 2022-23 i a la ubicació privilegiada de les instal·lacions, al centre del país. Les dependències d’aquesta escola es troben repartides entre l’edifici de la Fundació Universitària del Bages (FUB) i la finca de Can Poc Oli (CPO).

L’escola manresana està especialitzada en agricultura ecològica i energies renovables. Des del curs 2010-11 imparteixen el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Producció Agroecològica, amb 17 alumnes a primer curs i 17 més a segon, i des d’aquest curs el Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural, que va començar amb 22 alumnes a l’aula, i dona continuïtat formativa al grau mitjà. A l’Escola Agrària del Solsonès, amb una vuitantena d’alumnes, s’hi pot estudiar el cicle de Paisatgisme i Medi Rural, perfil de gestió agropecuària, i el de Gestió Forestal i del Medi Natural. El secretari del centre i professor, Pau Vericat, destaca que la gestió forestal té molta demanda, pel relleu generacional i perquè hi ha bones sortides laborals. Els centres posen l’accent en la formació Dual que compagina la formació al centre i en una empresa del sector. Catorze escoles i 700 alumnes a tot catalunya Les catorze escoles agràries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) tenen, en total, fins a 700 alumnes matriculats en cicles formatius a Catalunya i imparteixen 13 cicles formatius de grau superior i 11 de grau mitjà. La seva principal missió és professionalitzar el sector agroalimentari del país, mitjançant la millora de la qualificació dels seus professionals. Actualment, cada escola té una o més especialitzacions seguint les tendències i necessitats productives i socials al món rural. El 1972, van obrir les primeres escoles agràries, les EA d’Alfarràs, Empordà, Vallfogona de Balaguer i Manresa, que van precedir les Borges Blanques, Pallars, Amposta, Tàrrega, Pirineu, Mas Bové, Solsonès, Santa Coloma de Farners, Gandesa i Mercè Rossell i Domènech (Espiells).