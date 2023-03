S’acosten els dies en què les escoles organitzen jornades de portes obertes perquè les aneu a visitar i conèixer. Tant si és el primer cop que trepitgeu una escola com si ja heu tingut altres fills i filles que hi han anat, és important portar pensades de casa les coses que voleu mirar, saber, conèixer...

Si teniu pensat visitar algunes escoles bressol per conèixer-les tingueu en compte aquests aspectes perquè sigui una visita profitosa i no us sorgeixin els dubtes quan ja sigueu a casa.

El primer que hauríem de pensar és, què és important per a nosaltres a l’hora d’escollir una escola? Sovint aquesta pregunta, que és força òbvia, no ens la fem d’una manera reflexionada i sovint tampoc compartim la resposta amb la nostra parella. Per tant, el primer és convidar-vos a agafar paper i llapis i anotar les coses que us agradaria que tingués l’escola on voleu portar el vostre infant. Tingueu en compte que segurament hi haurà aspectes educatius, el projecte d’escola, el tipus d’activitats que hi faran, però també n’hi ha d’altres que us permetin una conciliació que no us obligui a anar corrents a tot arreu. La flexibilitat en els horaris d’entrada i sortida, el calendari escolar, si l’escola s’acaba al juny o allarga fins al juliol.

Un cop sapigueu quina seria la vostra escola ideal, penseu de quina manera podreu obtenir aquesta informació, n’hi ha que us la facilitaran per escrit quan hi aneu, d’altra la podreu preguntar, però potser n’hi ha de més subtil que us costarà més d’obtenir. Podeu parlar amb famílies que ja hi portin els infants o pensar preguntes per fer a les mestres que us ajudin a recollir les impressions que voleu cercar.

A vegades pot passar que si mai has trepitjat una escola bressol i no tens infants petits al teu entorn, no coneguis gaire què s’hi fa i, per tant, tampoc no sàpigues què preguntar.

Et deixem algunes pistes perquè vagis a visitar l’escola sabent ja algunes coses importants.

Els espais de l’escola són importants, no només l’amplitud, sinó també si tenen llum natural, si tenen accés directe a un espai exterior per permetre que els infants puguin escollir si volen jugar dins o fora. Si l’escola disposa d’altres espais a més de l’aula, on seran la major part del dia, un espai per fer altres activitats com ara les artístiques, de moviment, de música.. i un menjador a part o han de menjar a les mateixes aules?

Un altre aspecte important és que us fixeu en les fotografies que hi ha penjades a les parets, sovint tot el que hi ha penjat ens explica vivències de l’escola, ens transmet què hi passa. La majoria d’escoles també tenen vídeos a les seves webs, sobre el dia a dia a l’escola bressol, que ens ajudaran molt a fer-nos una idea força real de què farà l’infant allà.

Conèixer què hi passa en el dia a dia, us ajudarà a fer-vos una idea de si es tracta d’una escola on es fan propostes per a tots els infants que s’espera que facin en grup, o bé ofereixen diverses propostes al mateix temps, perquè els infants puguin escollir quina prefereix. Aquestes últimes seran escoles amb projectes que cerquen l’educació més individualitzada i és respectuosa amb els interessos i necessitats dels infants.

També és molt important saber quantes persones estan treballant de manera simultània, segons les aules que hi hagi i el nombre d’infants per aula. Cal tenir en compte que hi ha una regulació legal que estableix uns mínims, però que, com més professionals hi ha, millor ateses estan les necessitats dels infants petits.

Tots aquests aspectes són molt importants, però l’essencial és conèixer l’equip, valorar com parlen dels infants, si transmeten els valors que són importants per a vosaltres, si us fan sentir acollides, perquè les millors garanties que el vostre infant estarà tranquil i feliç a l’escola és que també ho estigueu vosaltres, deixeu el vostre fill o filla confiant en les educadores de l’escola que trieu. Us desitgem una bona i encertada elecció!