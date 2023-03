Estava clar que el curs escolar 2023-2024 a Catalunya començaria la primera setmana de setembre, en el marc de la decisió presa l’any passat pel Govern d’avançar definitivament l’inici de curs. Faltava determinar-ne la data. Aquesta ja ha transcendit: la tornada a l’escola serà el 6 de setembre a l’educació infantil, a primària i a l’ESO.

L’alumnat d’educació postobligatòria (formació professional i batxillerat) començaran una mica més tard: el 12 de setembre. Així ho ha anunciat el Departament d’Educació en un correu electrònic enviat a les direccions dels centres educatius i al qual ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7. La resta d'ensenyaments arrencaran el dia 18.

El curs començarà a jornada completa, això és, en horari lectiu de matí i tarda. Un canvi respecte al curs passat, que Educació va apostar per la jornada intensiva i amb una oferta de tardes d’oci educatiu. Aquelles tardes van resultar ser un nyap, amb crítiques generalitzades per part de tota la comunitat educativa, que les va qualificar d’«aparcanens» «sense contingut pedagògic», i la conselleria ha corregit aquest moviment.

Al correu, signat pel conseller Josep Gonzàlez-Cambray, aquest afirma que la concreció del calendari ha estat fruit d'un procés "amb la participació de tots els agents"; afirmació que ha aixecat butllofes entre els sindicats de professors i mestres, que retreuen al Departament d'Educació que anunciï la data aquest dijous en roda de premsa [està convocada a les 11.30 h], mentre la taula sindical està convocada per demà, divendres.

"Començar el curs la primera setmana de setembre és una bona mesura per a l'alumnat, especialment per a l'alumnat vulnerable. I, per millorar la qualitat de l'educació i la tasca docent, el curs començarà en horari educatiu complet", assenyala el conseller ' al correu electrònic esmentat. "Aprofito l'ocasió per agrair-te, una vegada més, la teva feina i per desitjar-te un bon final de trimestre", conclou la missiva de Cambray.