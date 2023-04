Pels volts de Sant Jordi volem compartir-vos algunes propostes per potenciar la lectura en els més petits de casa. Sovint acompanyem en la lectura els infants més petits quan aquests encara no poden llegir i som nosaltres qui ho fem. Abans d’anar a dormir, acostuma a ser el moment escollit per a la majoria de famílies, i es crea un vincle amb la lectura que s’associa també a la intimitat amb els adults que acompanyen l’infant. Si és un conte que té una durada llarga, els infants esperen el moment del conte per saber com continua la història, i a la majoria d’infants els encanten els contes i compartir-los amb la mare o el pare.

Quan comencen a aprendre a llegir, correm el risc de canviar aquest hàbit pel de reforçar el seu aprenentatge lector i deixar de llegir-los contes. Aprendre a llegir i llegir contes són dues pràctiques totalment diferents que, si no s’acompanyen en moments diferents i amb la mateixa importància, pot provocar el desencís dels infants per la lectura. Fins que un infant té la competència lectora suficientment desenvolupada per poder gaudir d’un llibre poden passar mesos i, fins i tot, un parell d’anys, i durant tot aquest temps els infants necessiten mantenir viu l’interès per la lectura.

La Fundació Bofill publica en un estudi sobre la lectura l’indicador següent: «L’alumnat de famílies que acompanyen la lectura té 22 punts més en competència lectora que el que no té aquest acompanyament, el que correspon a mig curs acadèmic».

Des d’un punt de vista acadèmic, adquirir una bona competència lectora és clau per a un bon aprenentatge futur, quan han de començar a llegir i comprendre, a memoritzar, a poder fer resums del contingut que han d’aprendre. Si la descodificació de la lectura no els suposa un impediment previ, tindran més capacitat d’aprenentatge que en el cas contrari.

A títol personal, adquirir el gust per la lectura els obre un món de coneixement, entreteniment i comprensió del món que no tindran a través d’altres mitjans.

És molt important que continuem llegint als nostres fills i filles, encara que tinguin 10 anys i ho sàpiguen fer sols. Capbussar-nos plegades en una història, viure-la i compartir-la és quelcom que no té una edat final. Fins i tot quan són adolescents podem llegir llibres al mateix temps i comentar-los després, com ho fem amb les pel·lícules o les sèries.

Llegir pot ser un gaudi compartit, no és una obligació que tenim quan són petits i desapareix quan ja saben llegir. Ha de ser un moment plaent que pot tenir moltes derivades, llegir plegades, anar a la biblioteca de manera periòdica a buscar llibres, anar a les llibreries per conèixer noves publicacions, comprar i regalar llibres, posar-nos a llegir plegats al sofà, sota la mateixa manta com un moment d’intimitat compartida. Per poder fer tot això, cal que primer ens agradi llegir a nosaltres, que ho fem, que comentem coses interessants sobre el llibre que estem llegint.

A tu t’agrada llegir? Doncs segurament al teu fill o filla també o tampoc...

Recorda que pots recuperar tots els programes del podcast Retalls d'Educació a Ivoox o a Spotify.