Els trastorns del neurodesenvolupament que incideixen en les dificultats d’aprenentatge més comuns són el trastorn de dèficit d’atenció (TDA), el trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), la dislèxia, el trastorn específic del llenguatge (TEL), abans conegut com a disfàsia, i el trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV).

Hi ha molts mites sobre les persones amb aquests trastorns i les dificultats que provoquen en el seu aprenentatge. Desmuntem-ne uns quants amb l’ajuda del neuropsicòleg José Ramón Gamo.

1- «L'aprenentatge té a veure amb la voluntat de la persona i les ganes que hi posi»

Els nens i nenes amb aquests trastorns d’aprenentatge tenen més dificultats per concentrar-se i retenir coneixements. Però no es tracta d’una qüestió de voluntat i de ganes d’aprendre, sinó que tenen una dificultat pel seu neurodesenvolupament. «Les dificultats d’aprenentatge són particularitats neurològiques que generen una dificultat per portar els processos d’aprenentatge com la resta de les persones», especifica Gamo.

No es tracta d’una qüestió de «voler és poder», ja que per molta voluntat que tinguin els nostres fills i filles de millorar i entendre alguna matèria, tenen una dificultat neurològica per aprendre que els impedeix comprendre amb la mateixa facilitat que tenen els altres.

Aquí hem de diferenciar entre trastorns d’aprenentatge específics com la dislèxia i els trastorns que generen dificultat en l’aprenentatge però no són específics, com el TDA, el TDAH i el TANV. En aquests últims, els nens tenen dificultat, d’una banda, «per les seves singularitats neurològiques», però, sobretot, «pels processos d’ensenyament i aprenentatge en els quals estan immersos». Per això, canviant les metodologies d’aprenentatge, els infants poden millorar la seva capacitat per aprendre. Per contra, amb la dislèxia, amb els trastorns específics d’aprenentatge, independentment del tipus d’ensenyament en el qual estigui immers el nen, tindrà una dificultat per aprendre a llegir i escriure.

2- «Si s'esforça més, no hauria de tenir dificultat d'aprendre»

La realitat és que els nens amb problemes d’aprenentatge fan enormes esforços per poder aprendre i superar el que els costa assimilar. Per això, a l’hora de posar una nota, la persona que qualifica no hauria de fixar-se en el resultat que ha obtingut el nen, sinó en l’esforç realitzat.

Gamo assenyala que l’entorn ha d’entendre que s’ha de recompensar l’esforç, i no el resultat. «Si jo penalitzo constantment el seu esforç perquè no obté els resultats que n’espero, el que li estic educant i li estic transmetent és que l’esforç no té valor, i els nostres infants acaben ensorrant la mentalitat de creixement», explica.

Aquesta mentalitat de creixement augmenta si veiem que l’esforç es correlaciona amb la capacitat de millorar; però si veiem que l’esforç no implica una millora, no ens esforcem. Per això, no devem ni analitzar ni premiar ni desprestigiar els seus resultats, sinó el seu esforç.

3- «La dislèxia es cura amb pràctica»

No. Hem d’entendre que la dislèxia no és una malaltia, per la qual cosa no pot curar-se. La dislèxia és un trastorn específic de l’aprenentatge que es pot millorar, per exemple mitjançant programes de reeducació lectora que hagin estat dissenyats per un logopeda especialista. Però hi ha altres trets de les persones dislèxiques que, encara que es treballin, és complicat que millorin, com són les faltes ortogràfiques. La dislèxia es pot millorar, sí, però no es pot eliminar d’una persona, perquè té aquesta particularitat neurològica en el cervell.

4- «Si no l'acostumes a llegir de petit, serà dislèxic»

La dislèxia no s’aprèn amb l’edat, no s’adquireix en un moment determinat ni tampoc la patim perquè no hem llegit prou. Com assenyala Gamo, si el nostre fill és dislèxic, «independentment del procés metodològic que duem a terme per ensenyar a llegir i a escriure un nen, independentment de la seva capacitat intel·lectual, independentment del nivell cultural del seu entorn, i independentment de la cultura general en la qual es desenvolupi, aquest infant presentarà una resistència específica per aprendre a llegir i a escriure».

Si com a pares i mares no hem fomentat la lectura des que són petits, no hi ha més probabilitats que els nens siguin dislèxics. Per als nens dislèxics és millor no pressionar-los amb la pràctica de la lectura i escriptura. El que cal fer, com explica Gamo, és «detectar-los d’hora, assignar-los un logopeda, reeducar el cervell perquè pugui llegir, i quan ho pugui fer, llavors, llegirem».

5- «No tots els nens amb discapacitats de l'aprenentatge tenen dislèxia»

Encara que el nostre fill o filla presenti una dificultat d’aprenentatge no té per què tenir dislèxia. La dislèxia és un trastorn específic d’aprenentatge que afecta sobretot la lectura i l’escriptura. Hi ha altres trastorns que generen dificultat en l’aprenentatge, com són el trastorn de dèficit d’atenció (TDA), el trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), el trastorn específic del llenguatge (TEL), abans conegut com a disfàsia, i el trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV).

Cal tenir en compte que moltes vegades diversos trastorns poden coexistir en una mateixa persona, i és que la dislèxia i el TDAH moltes vegades van de bracet. «Gairebé el 40% dels nens dislèxics tenen dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense», assegura Gamo.