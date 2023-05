Si les dades espanyoles presentades fa 15 dies eren dolentes, les dades catalanes fetes públiques aquest dilluns són encara pitjors. Els estudiants catalans de quart de primària baixen 15 punts respecte al 2016, últim estudi PIRLS, i se situen molt per sota de la mitjana espanyola. Mentre el global d’Espanya obté una puntuació de 522 punts (10 punts per sota de la mitjana de l’OCDE), a Catalunya aquesta xifra baixa fins a 507, només per sobre de Melilla (498) i Ceuta (496).

Les dades generals de l’estudi internacional per al progrés de la comprensió lectora (PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study) del 2021 confirmaven una baixada generalitzada de la comprensió lectora respecte a l’anterior estudi, del 2016, a tot arreu, però la situació a Catalunya feta pública aquest dilluns és especialment alarmant. Mentre la preocupant caiguda espanyola respecte a l’anterior estudi és de 7 punts, a Catalunya la baixada és de 15 punts (de 522 a 507).