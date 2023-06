A quatre setmanes de l'inici de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), que se celebren entre el 14 i el 16 de juny, la tensió comença a palpar-se a moltes habitacions i biblioteques. La selectivitat és el primer gran filtre als que s'enfronten la majoria d'estudiants. La 'mare de tots els exàmens', tenint en compte que fins ara mai han realitzat tants exàmens concentrats en tres dies, on es juguen poder entrar o no la carrera desitjada-. Tots estan sotmesos a una forta pressió per treure la qualificació necessària. Per això, son dies de nervis, de pressió, així que la gestió emocional és gairebé tan important com l'acadèmica.

La psicòloga Amparo Caladín, directora de la clínica que porta el seu nom, aconsella seguir unes pautes per evitar que l'ansietat anul·li a l'estudiant davant unes dates tan exigents. I la primera és tenir una bona organització, amb majúscules. Afartar-se de cafè i les maratons d'estudi a última hora no són bons consellers. En alguns casos surt bé, és cert, però no és l'habitual. "És fonamenta'l portar una bona planificació, tenir un calendari per seguir-lo, cenyir-te a ell i no anar amb lliure albir", afirma la psicòloga.

Organitzar-se, explica Caladín, "ens dona molta seguretat, ja que podem anar veient que estem complint objectius i això ens dona confiança en veure que estem complint certes fites", assegura. Planificar-se és pautar-se el temps. Estudiar i descansar. I tornar a estudiar, desconnectar i descansar. "S'ha de seguir un planning diari, amb un nombre d'hores per estudiar, de forma que les alternem amb descans. No es tracta d'estudiar sense parar", afegeix l'experta.

La psicòloga insisteix a aconsellar establir uns temps per a la preparació dels exàmens. "A vegades aquesta pressió de voler arribar, de jugar-nos-ho tot a una carta, fa que ens desbordem. Igual de dolent és no tenir descansos i angoixar-nos, que estudiar a última hora. Així que jo aconsello estudiar 45 minuts o una hora i parar uns 15 minuts amb alguna activitat que ens permeti desconnectar, com berenar, sortir a passejar, o fins i tot mirar una estona el mòbil, perquè això augmenta de nou la motivació. Aquesta aturada ens permetrà tenir un altre període d'atenció sostinguda", explica.

L'organització amb descansos intermitents, afirma Caladín, "és una situació més realista". "Al final, el selectiu és un període curt, així que planificar-se el mes d'aquesta forma no ha de costar. Si són períodes més llargs, com la preparació d'unes oposicions, aquesta planificació encara és més fonamental", afegeix- "Al final, es tracta de trobar reforços per no saturar-se", acaba.

Compte amb el diàleg intern

Hi ha un altre aspecte transcendental per arribar bé als exàmens de les PAU: controlar els nervis. "Les nostres emocions no venen de l'Esperit Sant, sinó del nostre diàleg intern. L'ansietat apareix perquè un comença a anticipar que alguna cosa no funciona, així que es posa en alerta i s'activa l'ansietat. Apareixen anticipacions com 'suspendré', 'segur que no m'ho sé', 'fracassaré', la pressió dels pares... i tots aquests pensaments generen ansietat i provoquen que no pugui estudiar bé. Presentar-se a l'examen amb nivells d'ansietat elevats fa que augmentin les possibilitats de bloquejar-se i que la informació no flueixi", explica.

Encara que en molts casos es recorri a prendre algun ansiolític per controlar els nervis de manera puntual, és un error, segons la majoria dels experts. Això sí, si comencen els problemes per dormir i no s'aconsegueix descansar prou per desconnectar de les situacions que provoquen estrès i ansietat, seria adequat anar a una consulta de psicologia especialitzada en aquest tipus de trastorn.