Una vintena de famílies van participar el 30 de maig en una xerrada sobre el consum de pornografia i l'educació sexoafectiva durant l'adolescència organitzada per l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa. L'acte va anar a càrrec de Gemma Torras Bertran, psicòloga de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, de la Divisió de Salut Mental d'Althaia, i va comptar amb la complicitat del centre. "La pornografia no és el problema, sinó la manca d’educació per interpretar el que es consumeix amb una mirada crítica i amb uns valors feministes, és a dir, basats en la igualtat de gènere", va alertar l'experta.

En el seu discurs, Torras va advocar per una educació sexual i afectiva de qualitat com a antídot contra la violència sexual, que va alertar que és molt present a la pornografia, però també a tots els altres àmbits de la societat. Va assenyalar que, igual que les famílies eduquen en valors de pau per combatre la violència de les guerres, els conflictes que poden sorgir amb els altres, la violència als videojocs i a les pel·lícules, també cal que eduquin en la sexualitat i l’afectivitat. Si no, la major part de la informació que reben els infants en aquest àmbit els arriba a través de la pornografia, que conté un alt grau de violència sexual, i no són capaços de posar-hi cap filtre perquè no han rebut aquesta educació sexoafectiva, ni prèviament ni durant l’adolescència.

Per exposar la seva idea, l'experta va començar amb la definició i les diferències entre sexe, gènere, identitat sexual i identitat de gènere, i va constatar que vivim en "un sistema patriarcal on predomina una ideologia masclista, que defineix uns rols molt concrets, diferenciats i desiguals entre homes i dones". En aquesta societat, l’afectivitat "es basa en l’ideal holliwoodenc de l’amor romàntic que acaba anul·lant la dona mentre empodera l’home, i la sexualitat es defineix per la cossificació de la dona com a objecte desitjat, mentre que l’home esdevé el subjecte desitjant i dominant".

"Vivim en un sistema patriarcal on predomina una ideologia masclista, que defineix uns rols molt concrets, diferenciats i desiguals entre homes i dones"

En aquest context, la pornografia reflecteix, diu Torras, uns valors masclistes i una violència que, a manca d’una educació sexual i afectiva saludable i basada en la igualtat de gènere, es converteixen en la primera (i sovint, l'única) referència sobre sexe i afecte per als nostres infants i adolescents. Actualment la visualització de pornografia s’inicia a partir dels 8 anys. Així doncs, el consum de pornografia, sobretot a través de vídeos amb contingut violent, provoca molts errors d’aprenentatge i moltes distorsions masclistes sobre què és el sexe, i porta a concepcions equivocades sobre què és una relació afectiva saludable i satisfactòria per als dos gèneres, en què les dones també sentin plaer, i no repressió i imposicions, com veu sovint a la seva consulta.

De fet, la psicòloga va instar els presents a revisar les seves relacions sexoafectiva com a adults, per poder detectar violències sexuals i poder oferir una millor educació als seus fills i filles, i de forma transversal com a societat. Un 80% de les agressions sexuals es produeixen per part de persones conegudes per la víctima, remarquen des de l'AFA, que afegeixen que "la motivació no és el desig sexual, sinó la sensació de poder i dominació de l’home cap a la dona".