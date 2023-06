L’ambient després del segon examen del matí, el d’Anglès, era molt semblant al que es respirava unes hores abans, al final de l’examen de Llengua Castellana i Literatura.«Ha sigut fàcil». «No era difícil». «Bé, no?». Eren tres de les frases més repetides tant entre ells als passadissos de la facultat com enviades a través dels seus mòbils ja en missatges de text o de veu. «Segon examen superat», deien tres joves mentre es feien un ‘selfie’ a la porta de l’aula on s’acabaven d’examinar de l’última prova del matí i, per a alguns, del dia (a la tarda és el torn de la fase específica i voluntària a la qual no tots els alumnes es presenten).

Una de les parts de l’examen que la majoria d’alumnes ha celebrat és el ‘writing’, la tercera, ja que les temàtiques plantejades eren poc originals. Els alumnes havien d’escriure un text d’entre 125 i 150 paraules sobre tres dels temes de què més han parlat (i escrit) durant aquest curs: l’abús dels mòbils per part dels joves (i les seves alternatives); l’empremta ecològica de volar amb avió o escriure un correu electrònic a un amic. Tot i que hi ha unanimitat en què els tres temes els portaven treballats, quin dels tres era més fàcil, com sempre, varia en funció de la persona a qui ho preguntis. El ‘reading’, un fragment d’un article de ‘The Guardian’ sobre les experiències immersives inspirades en sèries d’èxit entre els joves com ‘Stranger Things’, ‘Bridgerton’ i ‘El juego del calamar’ també ha sigut aplaudit pels nanos, que si d’alguna cosa controlen és de Netflix. Llengües minoritàries A més de l’omnipresent anglès (la llengua triada per 33.261 estudiants, un 98,74% del total), els alumnes podien examinar-se de francès (una cosa que han fet 311 alumnes, un 0,92%), d’alemany (71, un 0,22%) o d’italià (40, un 0,11%).