Divendres, últim dia de la selectivitat, i l’últim examen de la fase general, el de Llengua i literatura catalana, ha sigut, segons expliquen diversos joves a la sortida, «superfàcil, un regal». «Què comenci l’estiu!». El temor que recorria els passadissos de la facultats aquest dijous després de l’examen d’Història –«no pot ser tot tan bonic, segur que demà en el de català es passen»– ha resultat ser infundat. L’última prova general i obligatòria de les PAU 2023, que ha tingut com a protagonistes Mercè Rodoreda i l’arribada de l’home a la Lluna, no ha aixecat ni queixes ni polèmiques. Al contrari, als alumnes els han fet els ulls pampallugues en llegir les preguntes sobre ‘La plaça del Diamant’, obra que tant (i tan bé) havien treballat a l’institut. Aquest clàssic entre els clàssics (com ja va passar amb ‘Nada’, en l’examen de castellà).

La prova de català ha inclòs també preguntes sobre textos de Joan Puig i Ferreter, Jesús Moncada i Lara Bonilla. Aquesta última, amb un fragment de ‘Fins a la Lluna i més enllà’, on relata la carrera espacial entre russos i americans. De l’Sputnik 1 a l’Apollo 11. A partir d’ara queden només dos blocs d’exàmens d’especialitat (per apujar nota). A les 12, Electrotècnia, Grec i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, i, per tancar les PAU 2023, a les 15 hores, els exàmens de Biologia, Economia d’Empresa, Disseny i Tecnologia Industrial. Una vegada finalitzin, caldrà esperar fins al 22, dia en què es publicaran les notes.