L’alumne de l’institut Lacetània Marc Bajona ha estat premiat pel departament d’Educació de la Generalitat com a millor expedient de Catalunya en la seva especialitat. L’alumne ha rebut el premi extraordinadri dels Ensenyaments de Formació Professional de Grau Superior de la família d’Informàtica i Telecomunicacions, que es va lliurar en un acte celebrat al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Un guardó que reconeix l’esforç, la constància i la dedicació d’aquest alumne, que ha cursat el cicle de grau superior de Desenvolupament d’aplicacions web.

Els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior s’han entregat per primera vegada aquest any 2023 i volen ser un reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments, amb el desig d'oferir-los un estímul per a aconseguir els seus objectius i una recompensa per haver-los aconseguit. Hi ha un premi per a cada família professional dels cicles de grau superior que s'imparteixen a Catalunya.

Com a guanyador, Marc Bajona representarà Catalunya al Premi Nacional en la seva família professional.