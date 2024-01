El 54% de les converses entre nens i adolescents en els 'caus' i 'casals' són en català. La resta es produeix majoritàriament en castellà, mentre que una part molt residual es dona en altres llengües. En canvi, quan els nens es dirigeixen als monitors, ho fan en català en un 73% de les converses. Si tenim en compte el conjunt de totes les converses que es donen en aquests espais d'oci educatiu, incloent-hi els monitors, gairebé un 70% d'aquestes són en català, mentre que el 30% restant són en castellà. Són dues de les conclusions d'un estudi sobre l'ús de la llengua catalana en aquests espais que aquest dimecres han presentat la Plataforma per la Llengua i el Consell Nacional de la Juventut de Catalunya (CNJC).

L'estudi, que recull 3.954 converses de 1.413 membres de 22 'caus' i 'esplais', també assenyala que els monitors usen el català en el 77% dels casos, mentre que si ens fixem en la llengua dels menors en dirigir-se als monitors, l'ús del català baixa a un 64%. A més, en un 80% de les converses entre monitors s'utilitza el català.

Maria Vilàs, membre del CNJC i de Minyons Escortis i Guies de Catalunya, ha reivindicat l'associacionisme educatiu com a espai de resistència del català on els monitors juguen un paper essencial. "És en la relació entre nens i joves on s'ha de posar el focus", ha subratllat.

Paraules i jocs en castellà

Aquestes dades els han servit als autors de l'estudi per a detectar tendències i concloure que els menors canvien de llengua en funció del context o del seu interlocutor i que quan canvien ho fan en tres situacions: per a introduir paraules o expressions en castellà, en el transcurs de jocs o activitats o per a dirigir-se a algun company amb qui només parlen en castellà.

Així mateix, el treball reflecteix l'elevat ús del català per part dels monitors, que segueixen dos patrons, segons ha detallat Eloi Planas, membre de l'executiva de Plataforma per la Llengua. "D'una banda, els monitors parlen generalment en català i passen al castellà per a dirigir-se a alguns nens en concret, i per l'altre, mantenen sempre el català, provocant fins i tot que els nens canviïn de llengua. Exerceixen així de referents lingüístics".

"Valorem positivament que els responsables i monitors exerceixin en un alt percentatge com a referents lingüístiques en català per als nens i joves, però encara necessitem que assumeixin amb més èmfasi aquest rol per a tractar de revertir les tendències que apunta l'estudi. El rol que juguen els monitors és fonamental a l'hora d'establir quina és la que podríem dir llengua del grup", ha assenyalat Vilàs.