La Universitat de Vic – UCC investeix l'artista i poeta Perejaume doctor honoris causa

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ha investit aquest divendres doctor honoris causa l'artista i poeta Perejaume, en reconeixement a la seva trajectòria artística i el seu compromís amb la cultura catalana, la llengua i el territori. La cerimònia s'ha desenvolupat en una Aula Magna plena en què Perejaume ha estat acompanyat per membres de la comunitat universitària, familiars i amics com l'exdirectora de la Fundació Jacint Verdaguer, Carme Torrents. En el seu discurs d'acceptació, Perejaume ha fet una oda al camp i ha posat en valor la relació simbiòtica entre la terra i la paraula. Es tracta de la primera vegada que la UVic-UCC reconeix una persona de l'àmbit artístic i plàstic.

Perejaume ha començat el seu discurs des del faristol de l'Aula Magna de la UVic-UCC confessant que se sent "una mica osonenc", fent referència als lligams que l'uneixen amb la Plana de Vic i el poeta Jacint Verdaguer, i ha agraït el reconeixement davant una sala plena amb més de 200 persones. Durant la seva intervenció, Perejaume ha vestit tot el discurs al voltant de la paraula camp i els conceptes de terra i agrarietat, fent ús del seu ric llenguatge.

Per explicar d'on li ve l'estima per la terra, Perejaume ha fet referència als seus avis, Pere Guinart i Jaume Borrell, amb orígens a pagès. "El fet de participar del medi i de sentir-se part d'allò amb què es conviu és agrari de mena. La pagesia i la ramaderia tradicionals constitueixen un model insuperable de codependència amb el medi", ha subratllat l'artista. "És certament urgent de posar confiança en la terra i, en lloc de defugir-la, galantejar-la amb el treball i la presència", ha afegit.

"He fet les obres tal com les obres m’han fet a mi, ni més ni menys. I les he fetes procurant d’adherir-me a unes maneres pagèsiques i líriques d’habitar el món que he après de la gent, els llocs i l’obra feta que m’hi he trobat", ha assenyalat Perejaume. L'artista també ha parlat de la identificació entre terra i paraula i la seva estreta relació.

La investidura de Perejaume com a doctor honoris causa va ser una proposta sorgida de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la UVic-UCC. El seu degà, Eduard Ramírez, ha apadrinat el nou doctor. De la seva banda, Mia Güell, Montsita Rierola i Jordi Lafon han estat els professors encarregats de fer la 'laudatio', el text d'elogi preceptiu de la cerimònia.

L'obra de Perejaume, ha dit Montsita Rierola, "és compromesa, de fondària i superfície, intel·lectual i poètica, d'una qualitat artística de referència, lloada per la crítica i el públic, i reconeguda", entre altres, amb el Premi Nacional d’Arts Visuals de la Generalitat de Catalunya (2005) i amb el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura (2006). Durant el seu discurs, Rierola ha fet un repàs a la polièdrica obra de Perejaume, destacant intervencions com la que el 2002 va fer a Folgueroles coincidint amb la mort de Jacint Verdaguer.

La cerimònia ha estat presidida pel rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, i també hi ha estat present el president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) i membre del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), Josep Arimany. Una representació del Cor Jove Nacional de Catalunya ha interpretat diverses peces musicals. L'acte ha acabat amb el tradicional cant de l’himne universitari 'Gaudeamus igitur'.