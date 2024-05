Encetem el mes d’abril, i la primavera i la diada de Sant Jordi imposen la seva presència que rebem amb alegria. Comencem a estar més atentes als llibres que voldrem regalar i abans que us decidiu volem convidar-vos a buscar llibres que siguin per compartir, per llegir plegades amb els vostres petits. I per si encara no ho coneixeu, us expliquem un tipus de lectura en particular, la lectura en veu alta per apropar-vos als beneficis que té la seva pràctica.

Generalment, sempre hem associat la lectura a una pràctica solitària i silenciosa, però no té perquè sé sempre ni únicament així. Un equip d’investigadors en neurociència i neuroeducació han estat investigant sobre els beneficis de la lectura en veu alta i ens aporten les següents conclusions en el seu llibre Els beneficis de la lectura en veu alta de D.Bueno, A Forés, A Ruiz, C Bueno.

La lectura en veu alta genera un espai compartit entre infants i adults de diferents edats, és una activitat que genera vincle entre aquells que creen un univers comú. Aquesta relació o relacions per exemple si es genera com a projecte d’escola entre infants de cursos de diferents edats, millora la socialització i les relacions entre iguals.

Llegir en veu alta aporta una millora substancial en l’aprenentatge lector, ja que quan llegim en veu alta, activem la part del nostre cervell responsable de la lectura, la descodificació i la comprensió, igual que si ho fem en silenci, però a més també la de l’escolta, la interpretació, la descodificació de gestos, la interpretació d’emocions per la modulació de la veu. Per tant, la lectura en veu alta, posa en funcionament moltes àrees del nostre cervell, que en connectar-se entre elles globalitzen l’aprenentatge. Un altre aspecte positiu és que al modular la veu, interpretar personatges i imaginar les seves emocions en funció de la història, estem treballant aspectes com l’empatia i la interpretació del món que ens envolta.

Per aquells infants que els costi posar-se a llegir, ells sols, en silenci, aquesta pràctica pot ser un punt de partida per apropar-se després en solitari a la lectura. A més quan són petits, té l’avantatge de regalar-nos un espai compartit entre infants i adults, ja sabem quan escassos són aquests i la dificultat per tenir una atenció plena quan som amb els nostres infants.

Llegir plegats ens obliga a estar centrats tots dos junts, d’una manera íntima en una història, si el llibre és llarg i dura diversos dies, els teus fills esperaran amb interès el moment de lectura compartida. Podem fer-ho de diferents maneres, llegir-ne una pàgina cadascun, o la primera frase de cada pàgina o llegir-lo tot nosaltres i ells només els títols dels capítols. Tinguem en compte l’esforç que suposa pels nostres infants i que aquest no sigui tan elevat que desmotivi l’interès per la història.

És important que pensem en tots els beneficis associats a la lectura, quan ho fem en veu alta i que tinguem en compte, que als infants quan comencen a llegir els hi costa un gran esforç llegir, perquè no tenen encara totes les connexions cerebrals per fer-ho amb fluïdesa.

Si s’enganxen a la lectura, a viure històries a través dels llibres, tindran ganes de llegir i això també els permetrà millorar la seva destresa lectora. Encara que ens sembli que si llegim nosaltres, ells no estan entrenant la seva competència lectora, ho estan fent amb tota la resta d’elements vinculats a la lectura i que són importants per sostenir en el temps el gust pels llibres i la lectura. A més si t’agrada llegir, busca llibres que us agradin a tots dos i que, per tant, aquestes ganes de reprendre la lectura de la història que compartiu sigui mútua, això els infants també ho noten, que no sigui una obligació que t’imposis com a mare o pare, que sigui una font de plaer també per nosaltres.