Horaris de selectivitat: guia del 4, 5 i 6 de juny de 2024

La selectivitat, també anomenada com a PAU (Prova d'Accés a la Universitat), se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de juny a Catalunya. Per tenir-ho tot preparat, et resumim els horaris dels exámens, la documentació que hauràs de dur a sobre, els objectes que podràs dur amb tu i els que hauràs de deixar a casa:

Resultats dels exàmens

Els resultats de la prova es donaran a conèixer el dimecres 19 de juny. A partir d'aquest dia i fins al 21 de juny, l'alumnat podrà sol·licitar una revisió de l'examen i els resultats es donaran a conèixer el dimarts 2 de juliol.

Convocatòria extraordinària

La convocatòria extraordinària té unes altres dates: la matrícula per dur a terme la prova s'ha de formalitzar del dilluns 22 de juliol al dijous 25 de juliol. El lloc de l'examen serà comunicat el 30 d'agost i la prova es realitzarà durant els dies 3, 4 i 5 de setembre. Els resultats es donaran a conèixer el 17 de setembre.

Documentació per fer la selectivitat

Quina cal portar: el DNI i el resguard de la matrícula.

Horaris dels exàmens de selectivitat

Dimarts 4 de juny

8.30 / 9.00 hores: comprovació dades alumnes

9.00 / 10.30 hores: llengua castellana i literatura

10.30 / 12.00 hores: descans

12.00 / 13.30 hores: llengua estrangera

13.30 / 15.00 hores: descans

15.00 / 16.30 hores: física / fonaments artístics / geografia / geologia i ciències ambientals / literatura dramàtica

Dimecres 5 de juny

8.30 / 9.00 hores: comprovació dades alumnes

9.00 / 10.30 hores: història / història de la Filosofia

10.30 / 12.00 hores: descans

12.00 / 13.30 hores: anàlisi musical / ciències generals / llengua i cultures llatines / matemàtiques

13.30 / 15.00 hores: descans

15.00 / 16.30 hores: dibuix tècnic / història de l'art / història de la música i de la dansa / literatura castellana / química

Dijous 6 de juny

8.30 / 9.00 hores: comprovació dades alumnes

9.00 / 10.30 hores: llengua catalana i literatura

10.30 / 12.00 hores: descans

12.00 / 13.30 hores: arts escèniques / dibuix artístic / llengua i cultures gregues / matemàtiques aplicades a les ciències socials

13.30 / 15.00 hores: descans

15.00 / 16.30 hores: biologia / disseny / funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci / literatura catalana / tecnologia i Enginyeria

Comportament