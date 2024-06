El Consell Interuniversitari deixarà repetir part d'un examen de Selectivitat perquè tenia un poema fora de temari

El Consell Interuniversitari de Catalunya deixarà repetir part de l'examen de literatura castellana de la Selectivitat perquè hi ha detectat un error. En un comunicat el Departament d'Universitats i Recerca ha informat que la prova contenia un poema que no formava part del temari per a les PAU. Arran de l'errada, el CIC permetrà que els 1.368 alumnes matriculats a la prova puguin repetir la segona part de l'examen d'aquesta matèria, que és la corresponent al comentari de text.

Concretament, el poema 'Mientras por competir con tu caballo' ha estat inclòs a l'examen com una de les opcions per fer-ne comentari de text. El poema, però, no era una de les peces de Luís de Góngora que forma part dels 20 poemes de la 'Antología de Poesía del Siglo de Oro', una de les lectures prescriptives del curs 2023-2024.

Fonts del Departament subratllen que en el passat aquest poema sí que havia format part de l'antologia, però en cursos anteriors es va reduir el temari.