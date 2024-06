Matemàtiques, de nou l'os dur de la selectivitat: "L'examen que pitjor m'ha anat"

La segona jornada de la Selectivitat (PAU) 2024 ha començat, igual que l'anterior, al ralentí: amb somriures i satisfacció després del primer examen. La mateixa tranquil·litat amb la qual el dimarts van sortir després de la prova de Llengua i Literatura Castellana condia entre els rostres dels estudiants després dels exàmens d'Història i Història de la Filosofia. “Història m'ha anat molt bé, han entrat Guerra Civil i Franquisme, i eren preguntes iguals a les d'altres anys”, explica Claudia Manchón. L'os de la jornada? Les matemàtiques, de nou alimentant la llegenda negra de la disciplina.

En l'examen d'Història, l'alumnat havia de triar entre dos dels quatre exercicis de la prova. Els dos primers consistien en l'anàlisi d'una fotografia on es veia una cua de persones volent comprar carbó durant les apagades en la vaga de La Canadenca (1919, Barcelona), i d'un fragment de la Llei de Jurisdiccions del 23 de març de 1906 sobre el càstig de pena de mort per als espanyols que ataquessin la pàtria.

La majoria d'alumnes han preferit respondre a les altres dues preguntes, les que tractaven sobre la Guerra Civil i el franquisme. Els estudiants havien d'analitzar una carta històrica signada en 1937 per l'alcalde de Ripoll, on autoritza uns refugiats a residir al seu poble, i un cartell de propaganda franquista que alerta dels perills del comunisme. “Ha entrat el que havíem estudiat en classe, no han posat gens complex”, apunta Joel Yáñez.

A les 12 del migdia ha començat una altra ronda d'exàmens, tant de la Fase General com de la Fase Específica. Assignatures com Matemàtiques poden comptar en les dues fases, i determinar gran part de la nota dels estudiants. Els alumnes que han triat aquesta assignatura han sortit bastant decebuts: “Esperava tenir bona nota, i no serà així”.

“Matemàtiques ha estat bastant difícil”, explica Carlos Roca. “El que m'ha anat pitjor de tots”. La prova consistia en quatre exercicis diferents, ha triat entre sis, i Carlos lamenta que no hagin posat res de matrius, “que era el més fàcil”.

Els estudiants que han optat per Cultura i Llengua Llatina han tingut millors sensacions: “Ha anat molt bé, el text a traduir era curt i els exercicis de morfosintaxi i cultura fàcils”.