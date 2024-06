Selectivitat 2024 a Catalunya: El 97% de l'alumnat ha superat les PAU per quart any consecutiu

El 97% dels estudiants catalans ha superat la fase obligatòria de la prova d'accés a la universitat (PAU 2024) de la convocatòria ordinària d'enguany, que els permetrà accedir a la universitat aquest pròxim curs 2024-2025. En les proves celebrades aquest mes de juny, es van matricular 42.550 estudiants, dels quals finalment es van presentar 41.736 (41.049 en 2023).

Del total de presentats, 33.960 es van examinar de les cinc matèries de la fase general, obligatòria i, una vegada superada, permet accedir a la universitat. La qualificació màxima d'aquesta fase és de 10 punts. La resta, 7.776 estudiants, només es van presentar en la fase específica, que és voluntària i en la qual van realitzar fins a un màxim de tres exàmens per a pujar nota fins a 14 punts.

Dels 33.960 estudiants que van realitzar la fase obligatòria de la PAU 2024, un total de 32.946 alumnes l'han superat, segons els resultats inicials. Per quart any consecutiu, el percentatge d'alumnat aprovat se situa en un 97%. Concretament, enguany és del 97,01% mentre que en 2023 va ser del 97,15% (resultats definitius). En les convocatòries de 2022 i 2021, els percentatges detallats van ser del 96,98% i del 96,92%, respectivament.

Els resultats desagregats per gènere mantenen el percentatge d'aprovats global en la seva fase obligatòria. Han aprovat el 97,01% de les 19.611 dones presentades (el 57,75% del total d'estudiants) i el 97,02% dels 14.349 homes presentats (el 42,25% del total d'estudiants).

Tant la nota mitjana de PAU com la nota mitjana d'accés a la universitat es mantenen estables segons els resultats inicials corresponents a la fase general. Concretament, la mitjana PAU ha estat de 6,747 (6,787 en 2023) i la mitjana d'accés a la universitat de 7,276 (7,271 en 2023). Per gènere, les dones tenen totes dues notes mitjanes per sobre del global.