Els alumnes hauran de llegir com a mínim dues de català i castellà tot i que no siguin obligatòries a la Selectivitat

El Departament d’Educació ha enviat als centres educatius un document d’orientacions per al treball de la lectura guiada a les matèries comunes de batxillerat de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura. Els alumnes hauran de llegir com a mínim dues obres senceres per curs però els centres podran triar quines, en lloc de venir marcades. Amb les orientacions s’envia un llistat amb possibilitats, tot i que els centres poden triar altres obres sempre que pertanyin al patrimoni literari. El departament remarca que es manté el volum de lectures existent fins ara.

La llista orientativa d’obres es basa en les recomanacions de les comissions de lectura d’anys anteriors i està oberta a revisions futures a partir de les aportacions dels agents educatius. També s’ha elaborat una selecció orientativa de temes, tòpics, recursos i gèneres literaris. Els centres poden ampliar aquest recull en funció de les necessitats de l’alumnat i de la seva programació.

Al primer curs de batxillerat es llegiran i s’analitzaran obres des de l’edat mitjana fins a l’últim quart del segle XIX, i a segon curs, des de l’últim quart del segle XIX fins al segle XXI. A més, els docents poden tenir en compte el patrimoni del territori més proper (per exemple, autors pirinencs o de les Terres de l’Ebre), o traçar vincles amb el nom del centre, si és el d’un autor.

Es recomana que la selecció d’obres completes i de fragments tingui en compte la diversitat de gèneres literaris i de temes i la presència d’autores. Les obres que els centres triïn hauran d’anar acompanyades d’un conjunt de textos que ajudin a entendre tant la contextualització històrica i cultural com el lloc en la tradició literària, la història de les seves interpretacions i el diàleg amb altres formes artístiques clàssiques i actuals.

El Departament ofereix als centres propostes metodològiques mitjançant situacions d’aprenentatge i itineraris literaris de lectura guiada, així com guies didàctiques. A banda, Educació està acabant de treballar nous exemples d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació amb diferents actors del sector.