Educació atribueix el retard en les adjudicacions a "un problema tècnic" i confia a resoldre'l "el més aviat possible"

El Departament d'Educació ha atribuït l'endarreriment en les adjudicacions d'estiu a "un problema tècnic" i ha dit que confia en poder-lo resoldre "el més aviat possible". Ho ha assegurat Dolors Collell, directora general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació, que ha llançat un missatge de "tranquil·litat" per a totes les persones pendents d’una adjudicació d’estiu: "Tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant el curs vinent", ha apuntat. Tot plegat després de la concentració que un centenar de persones ha protagonitzat a les portes de la conselleria aquest dilluns i de la trobada telemàtica que sindicats educatius han mantingut amb el Departament.

Dolors Collell ha recordat que s’ha arribat a aquesta situació després d’un procés extraordinari d’estabilització en què s’ha pogut estabilitzar i funcionarialitzar moltes persones i que “ara ha de culminar”. Ha explicat que aquests professionals han de fer la seva fase de pràctiques per, posteriorment, esdevenir funcionaris de carrera.

Preguntada sobre possibles calendaris, ha dit que s’està treballant per resoldre la problemàtica “el més aviat possible”. Ha evitat concretar terminis per “no generar expectatives” i ha assegurat que la conselleria està treballant amb les direccions dels centres educatius al 100% per buscar “la millor solució per a tothom”. En aquest sentit, ha recordat que d’ença que va iniciar-se el procés d’estabilització s’ha seguit un calendari “molt condensat” que “s’ha anat complint”. Per això, ha insistit en què aquesta adjudicació no serà una excepció: “La finalitzarem correctament”, ha subratllat.

Tot i que ha reconegut que el volum de sol·licituds ha estat molt elevat, prop de 60.000, ha dit que ja preveien que la demanda seria alta i ha negat que el problema tècnic que s’ha produït estigui relacionat amb aquest factor. “La gestió d’això és un algoritme que es va adjudicant i va baixant i hi ha petits punts en què es pot produir un error”, ha detallat. Ha recordat que el calendari estava tancat des del mes de febrer i que totes les dotacions noves van publicar-se el 17 de juny: “Els equips han treballat amb tota la informació i el calendari estava tancat, però els algoritmes i la informàtica no solucionen tot en al vida”, ha lamentat.

En un altre ordre de coses, ha manifestat que el Departament no volia arriscar-se a treure una adjudicació i que després haguessin de fer-se més canvis. També s’ha referit a les especialitats, un dels punts que més critiquen els sindicats. Tot i que han reconegut que els funcionaris disposaran de plaça, han avisat que poden veure’s vulnerats els seus drets si finalment han d'anar a un centre que no han demanat o a una especialitat que tampoc és la seva. Collell ha insistit en què l’afectació sobre aquest àmbit “serà molt petita” i es podrà resoldre “cas per cas”.

Les declaracions de Collell s’han produït després de la protesta que un centenar de persones, cridades per sindicats educatius, han protagonitzat a les portes de la conselleria aquest dilluns. La polèmica ve del fet que Educació ha endarrerit fins a finals de juliol l'adjudicació de destinacions provisionals de docents per al curs vinent, tot i que estava prevista per fer-la aquesta primera setmana de juliol.