L'alumnat de 4t d'ESO segueix sense remuntar en català i empitjora en anglès, però millora en la resta

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha volgut comparèixer abans de l'aturada estiuenca per presentar els resultats de les competències bàsiques que han realitzat els alumnes de 6è de primària i de 4t de l'ESO de Catalunya aquest curs, uns resultats que donen cert alleugeriment al degoteig de males notícies pel que fa al nivell d'aprenentatge dels estudiants catalans.

"Hi ha una millora de resultats iniciada el curs passat. Parlàvem de brots verds. Avui ja és un avenç, encara que hi ha reptes estructurals per resoldre que van emergir en pandèmia. El 2022 vam tocar fons, però en termes generals l'evolució és positiva", ha dit Simó , a mode de presentació.

Aquest "en termes generals" al·ludia al fet que les competències en català segueixen baixant a l'ESO i també han baixat lleugerament en anglès. En positiu, les matemàtiques, el castellà i les ciències han millorat els resultats respecte al curs passat. "Hem d'esperar que la pujada segueixi i que es consolidi la tendència. Amb dos anys no n'hi ha prou", ha dit amb prudència la consellera.

Els resultats de català baixen de 72,3 a 70,7 punts amb un empitjorament significatiu de l'expressió escrita

Millora notable en castellà, matemàtiques i ciències

Així, centrant-nos a 4t de l'ESO, s'ha recuperat la baixada patida pel castellà (passa de 71,6 punts a 75,9, amb millores en comprensió lectora i expressió escrita) i en ciències segueix la millora: de 68,7 punts a 72,6. Totes les mitjanes excepte en anglès són superiors a les del curs passat.

En matemàtiques també hi ha millora: de 62,3 punts s'ha passat a 64,9. Una xifra global que segueix per sota dels 70 punts que Educació considera acceptable. En aquesta matèria ha empitjorat numeració i càlcul, però s'ha millorat en estadística, canvi i relacions i espai, forma i mesura.

En global, hi ha millora però Educació admet que “veníem de nivells molt baixos”. Aquesta evolució positiva és la que dóna aire al sistema. Educació ha destacat que "els resultats en ciències a l'ESO són els més alts de la sèrie històrica per segon any consecutiu".

El català, pitjor

En canvi, les competències en català van a la baixa: del 72,3 al 70,7. Un descens que va començar el 2022. El nivell de comprensió lectora es manté al mateix nivell que el curs passat, mentre que la competència en expressió escrita ha empitjorat, seguint la tendència iniciada el 2021.

Aquest empitjorament en català i millora en castellà ha servit a Simó per insistir en la defensa de la política lingüística del Govern davant la decisió recent del TSJC de suspendre cautelarment el decret que havia de blindar el català als centres educatius.

També hi ha baixada en anglès (de 73,9 a 73,1). Aquí Educació ha apuntat que veníem de xifres històriques del curs passat, quan es va registrar el tercer millor resultat de la sèrie. Simó també ha explicat aquest descens al·ludint al factor socieconòmic de les famílies, que determina l'accés de l'alumnat a extraescolars d'anglès.

Un dels elements que ha valorat positivament la conselleria en general és que a totes les competències, el percentatge d'alumnat situat al nivell baix s'ha reduït i és inferior al 15%, percentatge que l'OCDE considera el mínim acceptable. L'excepció és la competència en matemàtiques a l'ESO i d'anglès a primària. En matemàtiques de l'ESO, un 21,6% d'estudiants són al nivell baix.

L'alumnat a la franja alta també ha augmentat en totes les matèries excepte en català a l'ESO i en anglès (tant a primària com a l'ESO).