PÒDCAST | «Retalls d'educació» diu adeu

S’acaba el curs escolar, tot i que l’escola ho hagi fet ja fa unes setmanes, per a moltes famílies l’any no comença al gener, sinó al setembre, el ritme escolar marca l’inici i el final de les rutines familiars.

I potser aquest proper setembre els nostres infants canviaran d’escola, perquè s’han fet grans i aniran a l’institut o perquè hem decidit canviar-los d’escola o hem marxat a viure a un altre lloc. Potser deixen de practicar una activitat extraescolar en la qual porten uns anys i en la que tenen una colla d’amigues o les canvien de grup de classe o d’equip de bàsquet.

Els canvis per alguns infants poden suposar un repte molt important que caldrà que puguem acompanyar adequadament. Els infants s’acostumen a tot... són molt adaptables... això potser cert en alguns casos, però en d’altres no tant, si més no tinguem en compte certs aspectes de la seva personalitat per poder anticipar certes dificultats.

No minimitzem les emocions dels nostres infants, ni les relacions que hagin pogut fer altres infants, dient-los que ja coneixeran a altres nens i nenes, com si els vincles fossin intercanviables. Podem dir-los que entenem que perdran la relació sovintejada que tenien, però que buscarem la manera perquè es puguin continuar veient.

Anem amb els infants a conèixer el nou lloc, si coneixem a algun infant del nou grup, propiciem una trobada, anticipem tot allò que ajudi els nostres infants a fer-se una composició de lloc, per tal de minimitzar les incerteses que sempre generen pors davant del desconegut.

Els canvis en general són positius, i serà clau com els vivim nosaltres per tal de transmetre-ho a ells, si ho fem amb angoixa, por o neguit o bé amb il·lusió, ganes de conèixer coses i persones noves i d’aprofitar noves oportunitats.

Aquest és l’últim "Retalls d’educació" que escrivim després de vuit anys de compartir reflexions amb el propòsit d’acompanyar-vos en el viatge apassionant i no sempre fàcil de la criança dels vostres infants. I volem aprofitar l’avinentesa per agrair-vos l’oportunitat que també ha suposat per a nosaltres aquest espai de reflexió i les paraules que ens heu dedicat fent-nos saber que us ajudava llegir-nos. Donem pas a noves veus que de ben segur ens aportaran noves idees per fer-nos sentir acompanyades en el camí que fem vers un model de criança més respectuós per als infants i per a nosaltres mateixes. Gràcies per llegir-nos, a reveure!

