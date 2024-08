Els quaderns de deures estiuencs per a adults, una moda consolidada

El sector editorial és un dels més creatius, versàtils i innovadors de les anomenades indústries culturals. Si bé el seu producte estrella a penes ha sofert modificacions en els últims 500 anys, al llarg d’aquest temps ha sabut incorporar nombroses millores que abasten des de les tècniques d’impressió fins als nous suports com el llibre digital, sense oblidar els nous mitjans com l’audiollibre, que, en el fons, és tan antic com la tradició oral. Avanços que sempre han tingut en compte els gustos del públic, els seus interessos, les modes i els canvis generacionals. Exemple d’això és la proliferació de títols escrits per youtubers o instagramers destinats al públic jove i l’èxit dels llibres d’enigmes pensats per a aquests adults que van créixer amb els quaderns Vacaciones Santillana, Les aventures dels detectius del far, de Klaus Bliesener, o el mític Les aventures de la mà negra, de Hans Jürgen Press.

Alguns dels últims 'Quaderns de vacances' de Blackie Books / EPE

En el 2012, l’escriptor Miqui Otero va publicar en Blackie Books La cápsula del tiempo, llibre amb una estructura semblant a la col·lecció Tria la teva pròpia aventura en el qual l’autor d’Orquesta (Alfaguara, 2024) proposava triar entre 37 finals diferents. Uns anys després, l’escriptor Modesto García i l’il·lustrador Javier de Castro van iniciar en Plaza & Janés la sèrie Crímenes ilustrados, que posava a prova la intel·ligència i la capacitat de deducció dels lectors, i en el 2020 Raquel Piñeiro i Beatriz Lozano van publicar en GeoPlaneta Cuaderno de actividades para mentes viajeras, tribut als viatges gaudits i per gaudir que, en el 2024, ha arribat ja al seu quart lliurament. Lluny d’esgotar-se la proposta, un dels títols estrella d’aquest estiu és Murdle. Resuelve el crimen, de l’estatunidenc G. T. Karber, l’edició espanyola del qual ve avalada per més de tres milions d’exemplars venuts en una trentena de països.

«Murdle. Resuelve el crimen» G. T. Karber Temas de hoy | 17,90 euros | 384 pàgines Traducció de Marta Sevilla Sánchez Concebuts com a addictius trencaclosques, cadascun de les endevinalles desafia a descobrir qui va cometre l’assassinat, quina arma va utilitzar l’assassí i on van ocórrer els crims, servint-se únicament de la lògica.

Más Colombo que Alicia

«L’èxit de Murdle és massa gran per a poder-lo haver imaginat per endavant. Sí que esperava que un petit grup de lectors gaudís amb el llibre, però mai em vaig plantejar que es pogués convertir en un fenomen internacional», reconeix via e-mail Karber, qui va escriure el primer volum de la sèrie per a un amic mentre procrastinava un altre projecte editorial: «Ho vaig fer en un tovalló i li vaig enviar una foto. Li va agradar molt, així que vaig continuar fent més!».

Fill d’un jutge i una advocada, Karber va obtenir un graduat summa cum laude en Matemàtiques i Literatura Anglesa, disciplines que estan més relacionades del que sembla amb els enigmes i els jocs d’enginy. Lewis Carroll, per exemple, va ser professor de Matemàtiques a Oxford i el seu Alicia al País de les Meravelles està replet de jocs de paraules i problemes de lògica.

«Encara que vaig actuar en una producció d’Alicia al País de les Meravelles en quart de primària i he estudiat l’obra de Lewis Carroll, no puc atribuir-li el mèrit de Murdle. La meva major font d’inspiració és el difunt Martin Gardner, un gran mestre estatunidenc dels trencaclosques que, tot sigui dit, també era considerat una de les majors autoritats en Carroll. Quant als misteris, les meves majors inspiracions són Agatha Christie i Colombo, per la seva gran habilitat per a fer que els assassinats resultin encantadors», comenta Karber, qui, amb tots aquests ingredients, ha sabut crear un producte original que, sense ser una novel·la de gènere negre, transcendeix el mer quadern de passatemps.

Experiència envolupant

«L'encert més gran de Murdle és que té una història, que es llegeix. Quan resols uns mots encreuats o un sudoku, en el fons només estàs emplenant caselles. Amb un Murdle, no obstant això, estàs resolent un assassinat! A més, hi ha una història i un misteri més complex que connecta totes les endevinalles del llibre, la qual cosa proporciona una experiència més envolupant, més excitant i més emocionant», reflexiona.

L’èxit de la proposta de Karber ha fet que, en els pròxims mesos, Murdle es converteixi en joc de taula, en una sèrie de trencaclosques i fins i tot en un programa de televisió. «La meva intenció és continuar escrivint murdles mentre la gent continuï resolent-los», avança l’autor, que manté contacte fluid amb els seus lectors a través de www.murdle.com. «La gent m’escriu correus electrònics constantment. Encara que no puc respondre’ls tots, sí que els llegeixo perquè atendre el que diu la gent m’ha estat d’ajuda. El Club de Detectius de murdle.com mai ha tingut objeccions a dir-me el que no li ha agradat, de la mateixa manera que m’ha donat suport i animat enormement. Alguna cosa que, d’una banda, em dona molta confiança i, per un altre, m’obliga a fer-ho tan bé com sigui possible per a no defraudar-los».

A més dels enigmes, un altre dels atractius del projecte de Karber ha estat dotar al conjunt d’una estètica recognoscible que contribueix a atreure i fidelitzar als lectors. Un encert que Murdle comparteix amb els Quaderns d’activitats de Blackie Books, projecte fet per l’escriptor Daniel López Valle que no s’entendria sense les il·lustracions de Cristóbal Fortúnez.

«CUADERNO DE ACTIVIDADES PARA MENTES VIAJERAS» Raquel Piñeiro I Beatriz Lozano Bárez Geoplaneta | 12,90 euros | 96 pàgines Quadern per posar a prova la lògica, l’enginy, la memòria, la capacitat de càlcul, els coneixements del món… i convertir-se, de la mà de Lonely Planet, en una veritable ment viatgera.

«Quan Jan Martí estava muntant l’editorial, va buscar gent amb la qual poder fer coses. A través de Miqui Otero, que és molt amic meu, em va cridar i, una nit plujosa en la qual hi havia un partit de Champions espantós del Barça, quedem. Comencem a parlar de ximpleries i arribem a la idea que estaria bé fer un llibre que estigués tan ple de curiositats que poguessis ficar el cap en ell i no la traguessis durant hores», recorda a través del telèfon López Valle, qui, en començar a donar-li voltes a la idea, es va adonar que aquest llibre no podia limitar-se a ser un compendi de curiositats: havia de ser interactiu. «Aquí va sorgir la idea de recuperar els quaderns d’estiu que fèiem quan érem petits, però eliminat l’element traumàtic de fer-lo per obligació, animant a la gent al fet que ho fes per passar-ho bé i, el més important, sense por a la fallada», argumenta.

«CUADERNO GOLDEN 4» María López Villodres i Pau Valls Blackie Books | 12,90 euros | 96 pàgines Quadern amb exercicis de concentració, lògica i memòria per entrenar la ment. Conté passatemps, sopes de lletres, mots encreuats, jocs de lògica, sudokus, test , agudesa visual i «brain training».

Responsabilitat en alça

Amb aquesta idea en ment, López Valle va començar a polir el projecte, al qual es va incorporar l’il·lustrador Cristóbal Fortúnez i, en l’estiu de 2012, va aparèixer el primer volum de Quaderns. «Quan es va publicar vam dir: ‘Bé, perquè ja està, ja ho hem fet’. Pensàvem que el comprarien la meva mare, la meva germana i poc més, però enguany ja ha aparegut el volum número 13», subratlla López Valle, a qui aquest èxit no ha fet més que augmentar la seva sensació de responsabilitat. «Personalment, em causa molt respecte que algú vagi a deixar-se dotze euros en un llibre com aquest. Per això, tinc clar que les idees i les ocurrències que tenim Cristóbal i jo no poden ser només això. Som conscients que hi ha gent a l’altre costat a la qual cal donar-li alguna cosa que vagi més enllà de la simple manifestació d’una voluntat estètica. Per això, quan faig un exercici nou, li ensenyo a la meva parella o a altres persones per a veure la seva reacció perquè, davant coses que potser a tu et semblen idees increïblement gracioses o interessants, només veient-los la cara t’adones que poden no ser-ho tant», explica. Gràcies a aquesta filosofia, ha aconseguit desenvolupar una reeixida fórmula que barreja cultura popular, cultura acadèmica, esport i notícies del cor.

«CUADERNO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS 13» Daniel López Valle i cristóbal fortúnez Blackie Books | 12,90 euros | 96 pàgines Exercicis i passatemps per a desoxidar la ment i reforestar el cervell. Per a aprendre gaudint i gaudir aprenent sobre música, cinema, sèries, literatura, ciència, sexe, esport i art.

«Hi ha una frase de G. K. Chesterton que m’agrada molt, que diu que el contrari del divertit és l’avorrit, no el seriós. A vegades hem ficat en la mateixa pàgina a la Divina comèdia i a Sonia i Selena, perquè no entenc que no es pugui fer una publicació en la qual es parli de William Shakespeare i també de Paquirrín», defensa l’artífex del projecte, la natural curiositat del qual resulta imprescindible per a tirar endavant un projecte com aquest sense que s’esgotin les idees. «Encara que els referents culturals estan més o menys estàtics des de fa dècades, continua havent-hi coses noves. Rosalía no existia fa cinc anys i tampoc existia Bad Bunny fa set. Un dia, per exemple, em vaig assabentar que el sol era afrodisíac i em va semblar tan curiós que vaig voler explicar-lo a través d’un exercici en el qual es preguntava quines coses eren o no afrodisíaques», comenta López Valle, que també escriu una versió per a nens i una nadalenca i coordina una pensada per a lectors sènior. A més, des de fa uns anys també es publiquen versions en català.

«CUADERNO KIDS 3» Daniel López Valle I Àlex Red Blackie Books | 12,90 euros | 96 pàgines El quadern Blackie per a nenes i nens. Per a divertir-se aprenent i exercitant la ment amb temàtiques com els animals, superherois, ciència, cinema, geografia i curiositats increïbles.

«A l’hora de fer el Cuaderno kids, em fixo molt en què els agrada als meus nebots o als fills dels meus amics. Fins i tot quan passo per col·legis em fixo en quines són les motxilles que porten i, encara que sempre hi ha una cosa nova, altres vegades t’adones que el que els agrada són coses com Mario Bros., Spiderman, Toy Story i Frozen, que tenen ja 10, 15 o més anys. Després, en el cas del llibre de Nadal, és cert que els exercicis tracten de temes relacionats amb aquesta època de l’any i són més d’interior, més casolans que els d’estiu, en el qual hi ha exercicis pensats perquè la gent els faci a la platja amb els amics o prenent unes canyes en una terrassa», explica López Valle, qui, just quan els seus lectors acaben de resoldre els seus passatemps, comença a treballar al costat de Fortúnez en els de l’any següent. «Per a poder corregir-ho i enviar-ho a impremta, el nou quadern ha d’estar fet com a més tard a l’abril. Encara que comencem a treballar en ell al setembre, estem durant tot l’any pensant i apuntant idees, perquè una cosa que he après en aquest temps és que les idees que te n’oblides no tornen».

Jugada mestra! Tomàs Fuentes i Júlia Cot Ara llibres | 16,95 euros | 80 pàgines Quadern de jocs on la matèria primera són els personatges, les curiositats i les tradicions que poblen el nostre país. Un quadern per riure i riure’ns de nosaltres mateixos!