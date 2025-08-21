Educació
Factures de 1.000 euros per tornar a les aules: «Entre els llibres de text i l’ordinador, he hagut de renunciar a les vacances»
Cada vegada són més les famílies que opten per comprar exemplars de segona mà en portals com Wallapop, en què els aconsegueixen «a meitat de preu»
Meritxell Comas
Amb el cronòmetre en temps de descompte per començar el nou curs, les famílies han de tornar a rascar-se la butxaca per pagar els llibres de text i el material escolar, una despesa que, malgrat ser «esperada» i estar «pressupostada» en les economies domèstiques, no deixa de ser un «maldecap» que obliga a estalviar durant l’any i, inevitablement, a retallar el dispendi que suposin les vacances d’estiu.
El preu dels llibres de text, però, no para de créixer any rere any (aquest any els llibreters calculen que els exemplars han pujat uns dos euros de mitjana). Des de la Llibreria Empúries de Girona apunten que el cost dels llibres de primària oscil·la entre els 150 i els 300 euros, els d’ESO entre els 200 i els 450 euros i, en el cas de batxillerat, malgrat necessitar menys llibres (hi ha centres educatius que només en requereixen tres o quatre), el preu del volum pot superar «tranquil·lament» els 500 euros.
Una mare que prefereix mantenir l’anonimat ha d’assumir una factura de 1.000 euros per afrontar la tornada a les aules dels seus dos fills, que faran primer i tercer d’ESO. I és que, a més dels llibres (entre els de tots dos són 600 euros) i el material escolar (calcula que es gastarà uns 100 euros entre tots dos), també ha de pagar l’ordinador del seu fill que comença l’etapa d’ESO, que costarà 300 euros més. «Entre els llibres de text i l’ordinador, he hagut de renunciar a les vacances», confessa, i explica que «m’hauria agradat poder fer algun viatge en família».
Davant d’aquest escenari, cada vegada són més les famílies que opten per comprar llibres de segona mà en portals com Wallapop. És el cas de la gironina Ona Mañas, que aquest any farà primer de batxillerat. I és que, quan el centre educatiu els fa arribar la llista de llibres, ella i la seva mare busquen i rebusquen per Wallapop. «El de català l’hem trobat a meitat de preu i ara estem negociant per comprar el de castellà», expliquen. Els dos llibres que els falten (són més específics perquè estudiarà la modalitat de batxillerat artístic) els han encarregat en una llibreria. Una pràctica que ja van fer amb la seva germana gran: «Estan en molt bon estat, es nota l’ús, però es poden utilitzar perfectament, abans ens gastàvem 300 euros i ara paguem la meitat», celebren.
Gairebé 500 euros per fill de mitjana
Un estudi elaborat per idealo.es va revelar quant es van gastar les famílies espanyoles per fill el 2024. El comparador de preus en línia va fer una investigació en la qual va pressupostar tot el necessari per a la tornada a l’escola. I va concloure que, l’any passat, les famílies es van gastar un total de 491,90 euros per fill. El més car van ser els llibres de text, amb un cost mitjà de 341,99 euros.
Un Val Escolar a un ritme «similar»
Quant al Val Escolar, un xec de 60 euros impulsat per la Generalitat per intercanviar en material escolar que es dirigeix a les famílies dels alumnes que aquest curs faran primària o secundària en centres públics o concertats, el ritme de canvis és «similar» al de l’any passat, malgrat que el Gremi de Llibreters va denunciar a l’inici de la campanya competència deslleial i males pràctiques en benefici a grans operadors i en detriment del comerç de proximitat. «Ens movem amb xifres similars», asseguren des de la Llibreria 22 de Girona, que remarquen que les famílies l’utilitzen «sobretot» per comprar llibres de text (també es pot destinar a comprar diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius).
