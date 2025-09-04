La Fundació Bofill alerta que el curs escolar comença "sense abordar els reptes estructurals necessaris"
L'entitat reclama als partits i institucions més inversió i "desbloquejar reformes de fons"
ACN
La Fundació Bofill avisa que el curs està a punt de començar "sense que el sistema educatiu hagi abordat els reptes estructurals necessaris per la pèrdua d'aprenentatges ni fer front a la complexitat actual". L'entitat apunta que "les polítiques actuals no són suficients per garantir l'equitat i la qualitat de l'educació", i reclama als partits i institucions "aprofitar el nou curs per posar en marxa acords de país" per incrementar la inversió i "desbloquejar reformes de fons". La Fundació Bofill avisa que "l'ajornament dels canvis imprescindibles per adequar l'educació a la seva realitat social i econòmica" té "conseqüències greus per al sistema, condueix a la normalització dels mals resultats educatius i aguditza la fractura social".
La Fundació Bofill lamenta en un comunicat que la despesa en educació "continua sent de les més baixes d'Europa" i critica que són els professionals i els centres qui "assumeixen la creixent complexitat" a les aules amb "recursos insuficients" i "sense suport estructural".
Pel que fa a la inversió, l'entitat apunta que Catalunya dedica prop d'un 3% del PIB a l'educació no universitària, mentre que la mitjana estatal se situa en el 3,6% i l'europea en el 3,8%, segons les darreres dades de l'Anuari de l'Educació. Concretament, remarquen, Catalunya destina 5.465 euros a cada estudiant no universitari, un import que l'entitat subratlla per sota la mitjana de l'estat espanyol, que es troba en 5.882 euros.
Després de "més de 10 anys de caiguda de resultats" educatius, subratlla l'entitat, reclama "ambició" a partits i institucions per fer un "pas endavant" en el finançament del sistema educatiu durant l'actual curs escolar. Així, demana que l'educació "no quedi relegada a un debat superficial" en les negociacions pressupostàries i ocupi "un lloc prioritari" en les converses que s'han d'iniciar.
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc